2018-07-31T16:56:02+03:00
Происшествия

Загорелась от огненной струи: шестилетнюю девочку из Челябинска обожгло жидкостью для розжига

Пламя перекинулось на нее, когда другой ребенок плеснул горючее в мангал
Инна КУМЕЙКО
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У Даши обожжено 15% тела. Фото: из архива семьи.У Даши обожжено 15% тела. Фото: из архива семьи.
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Мама Даши ведет онлайн-дневник и публикует фото. На снимках — маленький ребенок в бинтах. В белых перевязях ручки, ножки, часть туловища. Личико в красных пятнах ожогов. У шестилетней девочки обожжено 15% тела. Каждая запись мамы — хроника преодоления дочкой мучительной боли. Перевязки девочке делают под наркозом. От анестезии ребенок отходит очень тяжело.

ТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ ОТ БОЛИ

Трагедия с Дашей случилась 29 июля на берегу озера Чебаркуль. Взрослые решили пожарить шашлыки. Поддержание жара в мангале доверили одному из детей. Угли уже тлели. Одно неверное движение с жидкостью для розжига, и огненная струя облила шестилетнюю Дашу, стоявшую рядом с мангалом.

Объятый огнем ребенок кинулся в озерную воду. По вызову приехала «скорая» из Кунашака. По пути в больницу девочка несколько раз теряла сознание.

Ребенку предстоит долгое лечение и реабилитация. Фото: из архива семьи.

Ребенку предстоит долгое лечение и реабилитация. Фото: из архива семьи.

РЕБЕНОК МЕРЗНЕТ, А УКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Сейчас врачи говорят, что заживление идет хорошими темпами, но мама опасается, что все же потребуется пересадка кожи. Вердикт врачи вынесут только после осмотра в понедельник, 6 августа.

— Плохо то, что укрывать Дашеньку нельзя. Когда поднимается температура, дочка сильно мерзнет. Сделали своеобразный купол из двух веревок, привязанных к кровати. На веревки мы набросили пододеяльник, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» мама обожженной девочки Алена.

Даше предстоит долгое лечение и реабилитация. Есть обязательные бесплатные для пациентов процедуры и препараты, но для лучшего заживления требуются дорогие лекарства. У родителей девочки таких денег нет, потому они просят помочь рублем неравнодушных.

У Даши впереди вся жизнь, и мама хочет минимизировать последствия, избавить дочку от страшных рубцов.

НЕ УМЕЕШЬ — НЕ БЕРИСЬ!

Что же делать, если шашлыков очень хочется? Лучше отказаться от использования жидкости для розжига и разводить огонь в мангале потихоньку, с помощью щепочек и бумажек.

Увы, редко кто из нас читает инструкцию пользования горючим. Одно неосторожное движение, и пламя вспыхивает не только в костре, но и в руках человека, который держит эту емкость. В прошлом году два подростка в Златоусте облили горючим кабину лифта и вспыхнули сами. Один подросток погиб.

Бывает, когда струя попадает на огонь, та загорается. И пламя возвращается к бутылке. Медики говорят, что ожог оставляет след не только на коже, но и в психике человека.

КАК ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШЕМУ?

Обожженная на озере Чебаркуль девочка ринулась в воду. И это правильно. Нет лучшего варианта, чем чистая холодная вода.

В первые минуты после ожога нужно погрузить обожженные части тела в холодную воду и держать в ней 10-15 минут.

Нельзя обрабатывать ожоги жиром, маслом, кремом. Они образуют на коже пленку. Пленка сохраняет высокую температуру и не дает охладить пораженное место.

Из-за масла и жира поверхностный ожог становится глубоким.

НА ЗАМЕТКУ

В каких случаях вызывать «скорую» при ожогах?

Если пострадал ребенок — всегда. Если у взрослого площадь ожога — это три его ладони и больше, вызов скорой обязателен. При меньших поражениях следует обратиться в травмпункт.

ВАЖНО

Как помочь обожженной Даше?

Номер карты 639002729007878991 Елена Владимировна М.

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