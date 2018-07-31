«Не лечите онкологию ромашкой»: челябинец, победивший лейкоз, решил стать врачом и бороться с раком

31 Июль 18:55 2018-08-02T06:16:11+03:00

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Слово «рак» наводит ужас на взрослых. Сергею Сачко этот страшенный диагноз поставили в 11 лет. Тогда о раке он почти не знал. Его мама спрятала слезы: будем лечиться. И вместе с сыном прошла трудный путь до конца.

КАК В ИГРЕ. ДО ПОСЛЕДНЕГО УРОВНЯ

Первая «химия» заняла месяц. Все это время Сережа с мамой провел в отдельной палате, никуда не выходил. Трудно было. Волосы выпадали, от любимых продуктов пришлось отказаться, мучила тошнота. К концу лечения вставать было тяжко — атрофировались все мышцы. Но настрой у мальчишки был боевой.

Утром приходили учителя-волонтеры и гоняли по школьной программе. После обеда Сергей с упоением собирал лего. Жизнь продолжадась.

— Между блоками лечения нас отпускали домой. Я встречался с друзьями, гулял. А потом мы опять возвращались в больницу. На целый месяц. И так шесть раз, — вспоминает Сергей. — Полный курс был расписан на девять месяцев. И я знал, что обязан дойти до конца. Как в игре. До последнего уровня.

ВСЕ ПОНИМАЛ И БОЯЛСЯ

Упорство мальчика и его мамы вознаградилось. Острый лейкоз отступил. Анализы пришли в норму. Другого исхода в семье не ждали. Но через год обнаружили рецидив.

— Тут отчаяние и накрыло, — признается Сергей, — я уже все понимал и, естественно, боялся. Сначала все отрицал: не может быть, это ошибка. И все же взял себя в руки, доверился докторам.

На этом фото Сергей во время лечения в детстве.

Доктора предложили сделать пересадку костного мозга. Но до этого предстояла еще одна химиотерапия. Сережу с мамой положили в детский институт онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в Санкт-Петербурге.

В ПОДАРОК «АНАТОМИЮ»

— Доктора там молодые, увлеченные, они во мне и разбудили интерес к медицине, — рассказывает Сережа. — Я всех спрашивал: как устроено и работает тело. А потом одна медсестра подарила мне карманный атлас по анатомии. Тогда, я и решил, что стану врачом.

Сначала донора для Сережи нашли за границей. А потом решили взять костный мозг у трехлетнего брата Артемки. Врачи боялись: из-за возраста не получится набрать нужный объем донорского материала. Но все прошли успешно. Страшный диагноз сняли.

С тех пор прошло пять лет. Сергей поступил в медицинский. Сейчас он учится в Санкт-Петербурге — в городе, где когда-то отстоял свое право на жизнь.

— Хочу стать хирургом. Работать руками, спасать людей, — говорит Сергей.

ГЛАВНОЕ — ВЕРИТЬ ВРАЧАМ

Недавно Сергей приехал на каникулы в родной город. По просьбе «Искорки» (это благотворительный фонд, помогающий больным ребятишкам) Сергей пришел в онкоцентр, где лечится от лейкоза похожий на него парень. Визит Сергея для Эдика — отличная поддержка. Парень тоже намерен преодолеть свою болезнь.

— Я часто видел в больницах людей, которые уповали на народные средства: на травы, грибы, молитвы. Они теряли драгоценное время. Современная медицина шагнула далеко вперед, излечившихся от рака много. Даже в Израиль или Германию ехать не нужно. Все препараты международные. Нужно просто настроиться на долгий путь и верить, что все получится, — утверждает Сергей.

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