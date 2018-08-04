2018-08-03T21:42:58+03:00
Общество

С особой жестокостью: интернет-мошенники «убивают» родственников своих жертв

Южноуральцы шокированы такими методами вымогательства денег и выкладывают в соцсетях скрины переписки с аферистами
Ирина КАРЕЛИНА
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Интернет-мошенники играют на эмоциях своих жертв.Интернет-мошенники играют на эмоциях своих жертв.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Что чувствует человек, когда его друг сообщает о смерти своего отца? Шок, горечь, жалость, желание помочь…На этом и играют мошенники.

СВЕЧКА НА АВАТАРКЕ

— Завтра похороны. Набережная, 93. Вынос в 10. Неудобно просить… будет 10 тыс. взаймы или часть? После похорон верну, — просит приятель.

Редкий человек откажет. Так вот, знайте: теперь так разводят на деньги! Мошенники по-прежнему взламывают чужие аккаунты и рассылают письма знакомым человека от его лица. Но если раньше просто просили в долг, то теперь собирают на похороны.

Южноуральцы выкладывают в соцсетях скрины переписок — чтобы как можно больше людей узнало о таком жестоком разводе на деньге и не попадалось. Судя по комментариям, это не единичные случаи — письма от аферистов приходят многим.

— А я ведь реально поверила! Позвонила подруге выразить соболезнования, а она говорит, что неделю не заходила в Интернет. Представляете, в каком шоке была она, когда услышала от меня вопрос про похороны?! Люди, будьте осторожны! Я, конечно, всякое видела, но такое — в первый раз. Как у этих нелюдей ума хватает? Еще для правдоподобности картинку со свечкой на аватарку поставили, и статус написали «Пусть земля ему будет пухом». Я до сих пор в шоке, — написала Ольга в группе «Инцидент Миасс».

Южноуральцы выкладывают переписку с аферистами в соцсети.

Южноуральцы выкладывают переписку с аферистами в соцсети.

Узнав правду, женщина написала мошенникам все, что о них думает. А они в ответ: «Оля, не кипишуй. Доченьке привет, симпатичная она у тебя». Цинизм зашкаливает.

ГЛАВНОЕ — ПОБОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ

А вот еще одна история. В этом случае мошенники не похоронили папу, а покалечили маму.

— Ребята, у Витки беда, — пишет аферист из украденного акаунта и потом цитирует сообщение общей знакомой: «Помогите спасти мою маму от смерти. Она ехала от тети домой. дядя не справился с управлением. Ударились в автомобиль. Дядя мертв. Мама чудом выжила, но находится в тяжелом состоянии. Кома 3 степени. Тяжелейшая ЗЧМТ. Ушиб головного мозга с давлением правого полушария острой массивной субдуральной гематомой…»

И дальше длинный список травм. Ведь во вранье главное — побольше деталей. Для пущей достоверности — фото разбитой машины. Ну и, конечно, банковские реквизиты, киви-кошелек и другие всевозможные варианты для перевода денег прилагаются.

Взломали аккаунт жительницы Миасса и просят денег на спасение матери.

Взломали аккаунт жительницы Миасса и просят денег на спасение матери.

— Это сообщение мне пришло от однокурсницы. Все расписано настолько правдоподобно, что мурашки бежали по коже, пока не пришло от нее самой опровержение, — написал в «ВКонтакте» житель Челябинской области Виктор Медведев.

СОВЕТ ОТ ПОЛИЦИИ

Как не стать жертвой интернет-мошенников

Рассказывает начальник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску подполковник внутренней службы Светлана Калмыкова:

* Не паникуйте. Постарайтесь связаться с человеком по телефону и проверить информацию. Даже если, по ваше мнению, это не совсем уместно. Запомните: в первую очередь — дозвониться! Если абонент вне зоны доступа, звоните его родным и знакомым.

* Во всех случаях, когда под различными предлогами у вас пытаются выманить денежные средства, не сообщайте свои персональные данные: пароли, номера банковских карт.

* Часто в Интернете встречаются продавцы-мошенники. Не отправляйте денежные переводы за товары или услуги, не встретившись с человеком лично и не получив товар. И уж тем более не вносите 100% предоплату. Изучите отзывы о продавце.

* Если у вас возникли подозрения, что с вами связались мошенники, или вы уже стали их жертвой, сразу же звоните по телефону службы 02 или обратитесь в районный отдел полиции городского управления. Заявления принимаются круглосуточно. Также можно звонить 112 (единый номер экстренных служб) — сообщение будет передано в органы внутренних дел.

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