На Челябинск наступает ядовитый борщевик, который вызывает сильнейшие ожоги
Челябинка Елена Ладная живет в районе у леса на Северо-Западе. Вместе с внуком любит гулять по тихим тропкам за лыжной базой, собирать костянику, лесную землянику. На одной из опушек Елена увидела огромные кусты с соцветиями-зонтиками.
— Я сказала внуку: «Стоп!». Обошла осторожно огромный, в три метра высотой, куст. Он рос в низинке, потому я хорошо разглядела белые зонтичные соцветия. С опаснейшим борщевиком Сосновского я знакома. Он очень ядовит: сок растения вызывает сильнейшие ожоги.
Кроме того, борщевик невероятно живуч. Например, сорванные недозревшие семена в соцветьях на земле дозревают и дают всходы. Для Центральной России сорняк давно стал бедствием. Он оккупирует заброшенные пахотные земли, сплетясь корнями под землей в броню. Борщевик изводят по пять-семь лет.
Этот борщевик растет в Челябинске.
ДЖИНСЫ, НОЖНИЦЫ, СТУЛЬЧИК
Ядовитому паразиту хрупкая пенсионерка решила дать отпор. Оделась во все непроницаемое, вооружилась ножницами и взяла складной стульчик, чтобы с него дотянутся до соцветий.
— Мой наряд — отдельная песня. В лес я отправилась в куртке и летних спортивных брюках. С собой захватила мужские плотные джинсы. А еще — трикотажную шапку с прорезью для глаз, две пары резиновых перчаток, дождевик с капюшоном, плотный фартук. Глаза защищали очки.
В лесу Елена встретила молодую парочку. И попросила помочь ей одеться. Смеется, что парень с девушкой смотрели на нее даже с испугом. Пенсионерка спросила, знают ли они, что такое борщевик. Влюбленные пожали плечами.
Елена в этом костюме с ножницами невольно напугала гуляющих людей :-)
На полянке, где призывно белел соцветьями адов куст, парочка сфоткала Елену на ее смартфон во всем одеянии и побыстрее убежала. Мало ли что!
ЯД ПРОНИК ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ
А боевая пенсионерка вскарабкалась на стульчик и давай щелкать ножницами. Нащелкала целый пакет незрелых семян. Пока работала, у борщевика сломалось несколько побегов.
— А это не просто кустик. Эта штука высотой с пальму! Побеги — толщиной с мое запястье. Брызнул сок, мене через шапку-ниндзя обожгло. Лицо полыхнуло будто огнем...
Срезанные соцветья Елена решила сжечь. Голыми руками к ним прикасаться опасно. Дома на несколько раз вымылась с хозяйственным мылом: оно нейтрализует действие ядовитого сока. Ожогов нет, но целый день лицо горело, будто его наждаком натерли.
Собранные верхушки с семенами надо сжигать!
Когда прошли неприятные ощущения, Елена опять облачилась в «убойный» наряд и поотрубала бошки еще двум кустам.
— Пока до чиновников достучишься прошениями, борщевик захватит наш любимый лес, — считает она.
«НАС МНОГО»
Фото с борщевиком смелая челябинская пенсионерка выложила в соцсети. И к ней тут же постучались единомышленники. Оказывается, в Интернете есть группа «Активисты Антиборщевик». Люди составляют карту захваченных врагом территорий, обсуждают стратегию борьбы. Рассказывают о живучести растения. Их консультируют ученые — почвоведы, биологи.
— У меня много соратников. Буду в Челябинске сколачивать летучий отряд борцов за чистые от борщевика территории, — смеется Елена.
Борщевик живуч и не боится ничего...
P.S. Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального Минсельхоза, угрозы для сельскохозяйственных угодий Челябинской области борщевик Сосновского не представляет. Это хорошо, конечно, но в городе он может быстро разрастись. Районные власти обязаны в ближайшее время проработать вопрос борьбы с борщевиком
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
71 год назад в СССР, а затем и в странах соцлагеря начали активно внедрять новое кормовое растение — кавказский борщевик Сосновского. Он давал фантастические урожаи. Лишь позже выяснились опасные свойства «царя полей». Содержащиеся в нем ядовитые вещества ухудшали качество молока, мяса. Колхозники при заготовке кормов получали ожоги, вплоть до смертельных.
В конце прошлого столетия выращивать борщевик на корм скоту прекратили в Европе, затем и в странах СНГ.
Предоставленный сам себе, в условиях развала сельского хозяйства России, агрессивный пришелец с Кавказа одичал, стал захватывать брошенные поля, луга, берега рек, обочины дорог. Превратился в подлинное экологическое бедствие. Он не боится холодов, радиации, способен расти даже в Заполярье.
Одно растение выдает до 100 тысяч семян! Некоторые таятся в земле до 12-15 лет и только потом прорастают. А еще семена имеют «крылышки» и разносятся ветром на большие расстояния. Что способствует захвату все новых территорий. Ядовитые вещества подавляют рост других растений и защищают борщевик от насекомых. Идеальный терминатор!
В России борщевиком захвачены миллионы гектаров. Для борьбы с ним нужна глобальная федеральная программа. И огромные средства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06