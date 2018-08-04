На Челябинск наступает ядовитый борщевик, который вызывает сильнейшие ожоги

4 Авг. 18:45 2018-08-05T09:48:46+03:00

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Челябинка Елена Ладная живет в районе у леса на Северо-Западе. Вместе с внуком любит гулять по тихим тропкам за лыжной базой, собирать костянику, лесную землянику. На одной из опушек Елена увидела огромные кусты с соцветиями-зонтиками.

— Я сказала внуку: «Стоп!». Обошла осторожно огромный, в три метра высотой, куст. Он рос в низинке, потому я хорошо разглядела белые зонтичные соцветия. С опаснейшим борщевиком Сосновского я знакома. Он очень ядовит: сок растения вызывает сильнейшие ожоги.

Кроме того, борщевик невероятно живуч. Например, сорванные недозревшие семена в соцветьях на земле дозревают и дают всходы. Для Центральной России сорняк давно стал бедствием. Он оккупирует заброшенные пахотные земли, сплетясь корнями под землей в броню. Борщевик изводят по пять-семь лет.

Этот борщевик растет в Челябинске.

ДЖИНСЫ, НОЖНИЦЫ, СТУЛЬЧИК

Ядовитому паразиту хрупкая пенсионерка решила дать отпор. Оделась во все непроницаемое, вооружилась ножницами и взяла складной стульчик, чтобы с него дотянутся до соцветий.

— Мой наряд — отдельная песня. В лес я отправилась в куртке и летних спортивных брюках. С собой захватила мужские плотные джинсы. А еще — трикотажную шапку с прорезью для глаз, две пары резиновых перчаток, дождевик с капюшоном, плотный фартук. Глаза защищали очки.

В лесу Елена встретила молодую парочку. И попросила помочь ей одеться. Смеется, что парень с девушкой смотрели на нее даже с испугом. Пенсионерка спросила, знают ли они, что такое борщевик. Влюбленные пожали плечами.

Елена в этом костюме с ножницами невольно напугала гуляющих людей :-)

На полянке, где призывно белел соцветьями адов куст, парочка сфоткала Елену на ее смартфон во всем одеянии и побыстрее убежала. Мало ли что!

ЯД ПРОНИК ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ

А боевая пенсионерка вскарабкалась на стульчик и давай щелкать ножницами. Нащелкала целый пакет незрелых семян. Пока работала, у борщевика сломалось несколько побегов.

— А это не просто кустик. Эта штука высотой с пальму! Побеги — толщиной с мое запястье. Брызнул сок, мене через шапку-ниндзя обожгло. Лицо полыхнуло будто огнем...

Срезанные соцветья Елена решила сжечь. Голыми руками к ним прикасаться опасно. Дома на несколько раз вымылась с хозяйственным мылом: оно нейтрализует действие ядовитого сока. Ожогов нет, но целый день лицо горело, будто его наждаком натерли.

Собранные верхушки с семенами надо сжигать!

Когда прошли неприятные ощущения, Елена опять облачилась в «убойный» наряд и поотрубала бошки еще двум кустам.

— Пока до чиновников достучишься прошениями, борщевик захватит наш любимый лес, — считает она.

«НАС МНОГО»

Фото с борщевиком смелая челябинская пенсионерка выложила в соцсети. И к ней тут же постучались единомышленники. Оказывается, в Интернете есть группа «Активисты Антиборщевик». Люди составляют карту захваченных врагом территорий, обсуждают стратегию борьбы. Рассказывают о живучести растения. Их консультируют ученые — почвоведы, биологи.

— У меня много соратников. Буду в Челябинске сколачивать летучий отряд борцов за чистые от борщевика территории, — смеется Елена.

Борщевик живуч и не боится ничего...

P.S. Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального Минсельхоза, угрозы для сельскохозяйственных угодий Челябинской области борщевик Сосновского не представляет. Это хорошо, конечно, но в городе он может быстро разрастись. Районные власти обязаны в ближайшее время проработать вопрос борьбы с борщевиком

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

71 год назад в СССР, а затем и в странах соцлагеря начали активно внедрять новое кормовое растение — кавказский борщевик Сосновского. Он давал фантастические урожаи. Лишь позже выяснились опасные свойства «царя полей». Содержащиеся в нем ядовитые вещества ухудшали качество молока, мяса. Колхозники при заготовке кормов получали ожоги, вплоть до смертельных.

В конце прошлого столетия выращивать борщевик на корм скоту прекратили в Европе, затем и в странах СНГ.

Предоставленный сам себе, в условиях развала сельского хозяйства России, агрессивный пришелец с Кавказа одичал, стал захватывать брошенные поля, луга, берега рек, обочины дорог. Превратился в подлинное экологическое бедствие. Он не боится холодов, радиации, способен расти даже в Заполярье.

Одно растение выдает до 100 тысяч семян! Некоторые таятся в земле до 12-15 лет и только потом прорастают. А еще семена имеют «крылышки» и разносятся ветром на большие расстояния. Что способствует захвату все новых территорий. Ядовитые вещества подавляют рост других растений и защищают борщевик от насекомых. Идеальный терминатор!

В России борщевиком захвачены миллионы гектаров. Для борьбы с ним нужна глобальная федеральная программа. И огромные средства.

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