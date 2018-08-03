«Это был добрый и неконфликтный человек»: двойник Зомби-боя из Челябинска плачет о погибшем кумире

3 Авг. 16:23 2018-08-03T16:50:09+03:00

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Манекенщик из Канады, 32-летний Рик Дженест, найден мертвым в своем доме. Большому миру он известен под псевдонимом Зомби Бой. Похожим на покойника его делали татуировки. Только представьте: его украшали 176 изображений насекомых и 139 «картинок» костей.

В Челябинске живет последователь Рика. Владимир Томас (Коваль). Владимиру 47 лет. Он тоже разрисовал лицо и тело татуировками. У него татуирован череп, лицо, тело. До Зомби Боя Владимиру далеко: у него 25 тату. Последние полтора года новых рисунков на его теле не появляется. Учитель биологии по образованию, в Челябинске Владимир открыл школу тату, снимается в социальных роликах, выступает в ТВ-шоу. Внешностью Владимир очень дорожит, регулярно посещает косметолога.

Татуировки сменили круг друзей бывшего педагога. Раньше это были учителя, врачи. Теперь - музыканты, неформалы. Владимир живет со старенькой мамой. Женщина почти не видит, потому кардинальных перемен во внешности сына не представляет.

Последний пост Владимира на своей страничке в социальной сети — о смерти татуированного кумира. Он приводит скрин твиттера певицы Леди Гага, в котором звезда сообщает о кончине Зомби Боя и пишет от себя:

— Я до сих пор не могу прийти в себя. И один только вопрос в голове все время: «Рик, ну зачем?». Сижу перед экраном, а слезы сами наворачиваются, я просто рыдаю». Френды интересуются причиной смерти в молодом возрасте: всего 32 года.

— Мы не были знакомы, — продолжает Владимир, — но судя по тому как он вел себя, это был добрый, умный и неконфликтный человек. Своими человеческими качествами он мне очень нравился...