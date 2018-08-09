2018-08-09T13:12:16+03:00
Происшествия

Пожар в Камерном театре 9 августа: как спасали историческое здание в центре Челябинска

Директор театра назвал причину пожара
Андрей АБРАМОВ
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Пожар в здании Камерного театра случился в четверг, 9 августа. Фото: Екатерина ГалкинаПожар в здании Камерного театра случился в четверг, 9 августа. Фото: Екатерина Галкина
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Пожар в здании Камерного театра в Челябинске случился 9 августа. В центр города слетелось множество пожарных расчетов. Очевидцы насчитали больше десяти машин. Среди них было несколько автолестниц, которые активно использовали, чтобы побороть огонь наверху. Из здания эвакуировали 30 человек.

Как выяснилось позже, пожар случился не в самом Камерном театре, а в соседних помещениях. Часть здания арендуют небольшие офисы и кафе. А еще здесь когда-то были друг за другом несколько ночных клубов, которые ныне закрыты. Пожар случился в одном из арендованных помещений на чердаке.

— Начала тлеть стекловата. Причины возгорания устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Съехались 10 пожарных машин. Фото: Илья Коломейский

Съехались 10 пожарных машин. Фото: Илья Коломейский

Примечательно, что языков пламени и черного столба дыма окружающие не видели. Какое-то время и вовсе думали, что это какие-то учения в центре города. Но когда пожарные стали ломать кровлю, чтобы подать рукав, стало понятно, что ЧП реальное. Тревогу вызвало и то, что это историческое здание. Это купеческий особняк, построенный в конце XIX века.

Ситуацию с пожаром прояснил директор Камерного театра у себя на страничке в Facebook:

— Камерный не горит! У соседей в результате неправильных кровельных работ загорелась крыша. Единственная опасность — если плохо затушат, на репетиционный зал может перекинуться. Но пока вода льется тоннами, десять пожарных машин, Росгвардия и МЧС контролируют ситуацию.

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