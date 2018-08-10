«Там - мумия!». В Магнитогорске труп бабушки пролежал в квартире три года

СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-10T16:27:47+03:00

Все это время кто-то оплачивал ее коммунальные счета

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Мумию пенсионерки в одном из домов по проспекту Карла Маркса обнаружили случайно. Все началось с того, что в квартире на втором этаже случился потоп. Вода текла с потолка без остановки. Хозяева вызвали «аварийку».

Работники аварийной службы предположили, что прорвало трубу у соседей сверху. Однако попасть в квартиру не смогли.

Жильцы подъезда объяснили, что там давно никто не живет. Течь надо было устранять. Аварийщики пригласили сотрудников ЖЭКа и в их присутствии вскрыли дверь.

«НАДО ЛОМАТЬ ДВЕРЬ!»

В нос ударил тяжелый спертый запах. Люди вошли внутрь и ахнули:

- Смотрите: на кровати – мумия...

Криминалисты установили - высохшее тело женщины пролежало в наглухо запертой квартире около трех лет.

Дверь подъезда, в котором жила бабушка...Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

«НЕДЕЛЯМИ НЕ ВЫХОДИЛА НА УЛИЦУ…»

Жильцы уже и сами не помнят, когда в последний раз видели хозяйку этой квартиры. Звали ее Людмила. Фамилию никто не помнит. Возраст - лет 60-ть.

Жила одна. По характеру - нелюдимая - ни с кем никогда не общалась, могла послать матом. Таскала домой разные вещи с улицы. Когда она пропала, никто не придал этому значения.

- Она могла неделями не выходить на улицу, - рассказывает соседка по лестничной площадке, - в 2015 году был какой-то запах из её квартиры, я подумала, что она с помойки что-то принесла, даже к коммунальщикам обращалась, чтобы они меры приняли. Но там отмахнулись, - рассказывает соседка по площадке.

У БАБУШКИ ЕСТЬ ДЕТИ

- Нам удалось выяснить, что у покойной есть сын и дочь. Сейчас мы пытаемся их разыскать, чтобы пригласить на опознание, - рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» местный участковый.

Получала ли Людмила пенсию никто из соседей не знает. А вот ее коммунальные счета все это время кто-то исправно оплачивал. В квитанциях, которые лежат в почтовом ящике нет долгов...

Значит, дети оплачивали счета? Но почему за три года даже не поинтересовались, как живет их мать?

Все счета бабули оплаченыФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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