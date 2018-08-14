«Все утвердили, скоро вырубят деревья»: жителей Челябинска перепугало «тайное постановление» о строительстве дороги через бор

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-14T15:04:55+03:00

Для строительства планировалось вырубить больше сотни реликтовых сосен в бору. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» выяснила, так ли это на самом деле

Изменить размер текста: A A

Вокруг Шершневского бора снова разгорелся скандал. Челябинцы опять заговорили о покушении на вырубку деревьев. Якобы в администрации подписали постановление о строительстве в обход общественного мнения. Мы узнали, что происходит на самом деле.

В мае Челябинск облетела новость — Шершневскому бору грозит вырубка ради возведения элитного поселка и широкополосной дороги. Челябинцы возмутились: город задыхается от смога, а власти хотят уничтожить больше сотни деревьев. Особенно протестовал поселок Мелькомбинат, рядом с ним планировалось строительство. Жители просили чиновников и общественность защитить кусок леса. Создали даже петицию, и на сегодняшний день ее подписали больше 2 тысяч человек.

Затем власти успокоили горожан — никакой стройки в парке не планируется. Прошло несколько месяцев, и история получила новый поворот. Жители Мелькомбината узнали о якобы тайном постановлении администрации, в котором говорится, что дороге в бору все-таки быть.

Дорогу через бор хотели проложить вдоль детской железной дороги.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«НАЧНУТ РУБИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

В редакцию «Комсомолки» обратились жители поселка и рассказали, что сегодня, 14 августа, они организуют собрание жильцов, будут думать, как отстоять бор. Повод — постановление главы города на сайте мэрии.

— 24 июля мэр утвердил проект дороги в районе городского бора. Она забирает часть территории детского сада, школы, детской железной дороги. Опять на наш бор претендуют со своими коммерческими проектами! — сокрушается местная жительница Евгения.

Жители уверены, что были «тайные» публичные слушания, на которые их не позвали. Мол, власти решили все за людей.

— Есть постановление, значит, в любой момент начнут рубить. Рядом находятся детский сад и школа, чьи прогулочные зоны и спортивная площадка проходят по территории бора. В районном управлении образования уже советуют не отдавать детей в этот детский сад, так как скоро там будет ужасно, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» челябинка Анна. Ее ребенок ходит в школу возле бора.

Жители также переживали за станцию «Водная» детской железной дороги. Многие семьи останавливались здесь отдохнуть во время прогулки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ

Слухи о строительстве элитного поселка в городском бору появились в разгар подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске через два года. Якобы там разместят гостей саммитов.

— В бору строить точно не будут. Коттеджи для гостей возведут в трех других точках. Это поселок Терема в Сосновском районе, возле конноспортивного комплекса «Рифей». Плюс берег озера Смолино и окрестности ЖК «Белый хутор». На два из трех поселков уже составлена проектная документация. Строить будут в чистом поле, ничьи имущественные отношения не пострадают, — объяснил нашему корреспонденту источник в правительстве Челябинской области.

По поводу того самого постановления о возведении дороги мы позвонили в мэрию.

— В документах о дороге в лесу ничего не говорится. Граница проектирования соприкасается с границей бора, но не заходит на нее. Никаких дорог в Шершневском бору строить не будут, — заявила пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка слуха: построят ли «элитную деревню» в центре Челябинска

«Комсомолка» разбиралась, будут ли рубить деревья в Шершневском бору ради саммитов ШОС и БРИКС (подробнее)

Что такое саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске

Кто приедет на Южный Урал и для чего нужны эти саммиты (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06