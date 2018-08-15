Бизнесвумен из Челябинска держит осаду в местном ТРК

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-15T15:02:21+03:00

Ольга Тарановская со своими сотрудниками три дня не выходит из центра.

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Владелеца центра «Тайна зеркал» Ольга Тарановская не покидает рабочего места третьи сутки. Боится, как бы дело всей ее жизни не разнесли кувалдой на острые осколки.

Почти пять лет популярный центр располагается в челябинском ТРК «Гагарин Парк» и являясь одним из основных арендаторов.

«ПРИШЛА, КОГДА КРУГОМ БЫЛА ПАУТИНА»

— Мы занимаем площадь в 500 квадратных метров. Я пришла сюда, на третий этаж, в унылое пространство, полное паутины и строительного мусора. Я провела электроснабжение, воду, смонтировала пожарную сигнализацию.

Я построила с нуля уникальный проект, абсолютно безопасный даже для людей с ограниченными возможностями. Мы занимаемся образованием: наши аттракционы популярно рассказывают о физике, математике, геометрической оптике. Есть огромный зеркальный лабиринт.

Мы бесплатно занимаемся с воспитанниками детских домов, домов инвалидов, школ-интернатов. К нам едут классы и школы со всей области. Мы учим любить «скучные» для многих школьные предметы.

«Тайна зеркал» для Челябинска уникальный центр. Фото: vk.com/tayna_zerkal

«АРЕНДЫ ОНА НЕ ПЛАТИТ!»

Владелец ТРК «Гагарин Парк» Алексей Наговицын в интервью радио Бизнес FM сказал:

— Договор закончился, потому что ИП через который он был заключен, прекратил свое существование. Мы сейчас начинаем реконструкцию помещения под музей (федеральный исторический музей — прим. ред.), потому мы ей говорим: «Забери свое имущество и уходи». Уговаривали два месяца. И ждать мы больше не можем, на площади заходят строители. Аренды она не платит, кроме коммунальных платежей...

«У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ»

— Нам угрожают все уничтожить. Потому я три дня не ухожу домой, — утверждает Ольга. — Угрожают все сломать, вывезти. Я потратила на проект 4,5 млн. руб. И еще должна по кредитам. У нас нет никаких долгов! У меня есть все бухгалтерские акты сверки платежей.

— А что насчет договора аренды на помещение?

— Есть. Но я не обязана по закону проводить экспертизу печати и подписи на договоре. Мне его выдали в кабинете, согласовав с совладельцем ТРК. Договор я отксерила, нотариусом заверила и теперь дубликаты хранятся у меня в семи разных местах.

Кроме зеркал в центре еще много познавательных развлечений. vk.com/tayna_zerkal

НУЖНА ОН-ЛАЙН КАССА

— Вы оплачивали аренду площадей?

— Конечно. У меня хранятся документы по всем платежам, почти на 6 млн. руб. Но сейчас я выяснила, что у арендодателя все платежи прошли «черным налом». У меня брали деньги и нигде их больше не проводили. Более того, мне отказали в желании установить он-лайн кассу.

Ольга записалась на аудиенцию в приемную президента РФ в Москве. Получила открепительный талон с датой и временем встречи.

— Мне поступают угрозы. Нам отключили свет, забили двери эвакуационного выхода. Но после моих предупреждений о том, что я пожалуюсь пожарным, двери открыли. Я не могу покинуть помещения, страшно боюсь, что вернусь на осколки.

ТРЕБУЕТСЯ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

— Сколько времени уйдет на демонтаж лабиринта?

— Зеркальный лабиринт очень сложный в сборке, мне нужно не меньше четырех сварщиков. Демонтаж, переезд и монтаж стоит минимум 1,5 млн. руб., при условии, что мне помогут волонтеры. Мне звонят руководители школ, социальных учреждений. Позвонил бизнесмен, предложил помощь. Я очень рада, что в Челябинске есть неравнодушные люди.

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