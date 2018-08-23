2018-08-23T16:26:47+03:00
Общество

На Алом поле появится лекторий и бесплатный туалет

Корреспонденты «Комсомольская правда» — Челябинск» узнали подробности реконструкции парка
Инна КУМЕЙКО
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Работа в парке кипит!Работа в парке кипит!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С дорожек в парке снята тротуарная плитка. Толстые блинки коричневого цвета аккуратными стопками сложены рядом, на траве.

— Вот раньше качество было: пятьдесят лет плитка пролежала. Мы ее всю рассортировали: совсем разбитую — в утиль, а крепкую — на мощение народных дорожек, — говорит глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Народные дорожки — это тропы, проложенные людьми там, где им удобно ходить. Чтобы люди не вытаптывали газоны, уже существующие тропки замостят.

ПО ВСЕМ КАНОНАМ

Парк Алое поле — особенный. Во-первых, это уникальный для Челябинска островок зелени и тишины в центре Челябинска. Разбитый по всем канонам парковой архитектуры, он удобен для пеших прогулок.

Здесь грамотное соотношение деревьев и газонов: 30% к 70%. Деревья высажены так, что площадь хорошо просматривается в целях безопасно отдыхающих. И это эстетично.

Виктор Ереклинцев провел экскурсию по Алому полю. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виктор Ереклинцев провел экскурсию по Алому полю.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТРЕНАЖЕРЫ — С УЛИЦЫ КРАСНОЙ

— Зона активного отдыха, где появится площадка классных уличных тренажеров, разместится с ул. Красной. Там есть уже площадка для воркаута, — объясняет Ереклинцев. — Деревья не пострадают. Есть немного сухих, их мы заменим.

Вместо вытоптанных тропинок появится плитка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместо вытоптанных тропинок появится плитка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПОРТПЛОЩАДКУ ЗА ЗАБОР

— Что будет с территорией для стритбола у главного корпуса Дворца пионеров?

— Трибуну площадки отремонтируют. Появится резиновое покрытие. Чтобы оно не испортилось, огородим его забором. А для пешеходов пустим новую дорожку за трибуной.

— Что появится на место разрушенного фонтана у храма?

— Строительная компания «Легион» дарит городу точку для открытого лектория. Будет площадка с ротондой и сцена. Площадкой смогут воспользоваться школы.

Проект ротонды (без купола) – здесь будут проводить открытые уроки и лекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект ротонды (без купола) – здесь будут проводить открытые уроки и лекции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА

Возле здания ночного клуба, до шлагбаума, парковаться можно. На территории парка, там, где мощение плиткой, нельзя. Парковок в парке не будет.

На первом этаже клуба есть отдельные помещения с санузлами. Там хотят сделать бесплатный туалет для отдыхающих. Второй вариант — устройство стационарного туалета современного типа за 800 тыс. руб.

Реконструкцию обещают завершить к 15 октября.

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