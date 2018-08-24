2018-08-24T14:34:02+03:00
Происшествия

«Три перелома»: в Магнитогорске на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота

Власти не спешат брать на себя вину за опасную спортплощадку
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Артур получил травму, играя в футбол. Фото: предоставлено родителями.Артур получил травму, играя в футбол. Фото: предоставлено родителями.
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Инцидент произошел во дворе дома 140 по проспекту Ленина. Шестилетний Артур Леонтьев играл с друзьями в футбол на детской спортивной площадке. Мальчик стоял на воротах. Пытаясь отбить мяч, Артур подпрыгнул и задел рукой горизонтальную перекладину. Железная конструкция покачнулась и рухнула на ребенка, придавив ему руку.

— Все произошло на моих глазах, — рассказывает мама Артура Виктория, — от боли сын громко закричал. Мы поехали в травмпункт и сделали рентген. Итог — перелом трех пальцев правой руки. Артуру наложили гипс.

По словам Виктории ворота, сваренные из стальных труб, упали на ее сына, потому что не были зафиксированы. На асфальтированной футбольной площадке нет даже следов крепежа. Зато есть трехметровая железная цепь, на которую эти ворота пристегнуты к большой металлической конструкции. Как думаете — зачем? А затем, чтобы их не украли.

На воротах есть цепь, но она слишком длинная.

На воротах есть цепь, но она слишком длинная.

После несчастного случая с маленьким Артуром опасные ворота не убрали. Они так и продолжают стоят на цепи на той же площадке.

Согласно ГОСТам, любое спортивное оборудование должно соответ¬ствовать нормам безопасности. Все футбольные ворота необходимо укреплять намертво. Исключение составляют только пластиковые переносные конструкции. Кроме этого, у ответственных лиц должны быть документы и сертификат на футбольные ворота.

У ребенка перелом трех пальцев. Фото: предоставлено родителями.

У ребенка перелом трех пальцев. Фото: предоставлено родителями.

Мама травмированного мальчика уже написала заявление в полицию и обратилась с жалобой в администрацию района. Однако чиновники, отвечающие за эту спортивную площадку, не спешат принимать меры.

— Вместо того, чтобы убрать эти ворота, они обвиняют моего сына, якобы, он сам их на себя уронил, — говорит Виктория.

Как стало известно корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сегодня в администрации Орджоникидзевского района чиновники провели оперативное совещание по этому вопросу. В ближайшее время они планируют собрать рабочую комиссию для осмотра места происшествия и все-таки закрепить те самые ворота.

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