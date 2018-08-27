2018-08-27T13:48:02+03:00
Общество

На троллейбусе и в красных кедах: подробности необычной свадьбы в Челябинске

«Комсомолка» разыскала молодоженов, которые устроили оригинальный визит в ЗАГС
Инна КУМЕЙКО
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Ольга и Сергей Воронины заставили говорить о своей свадьбе всю страну. Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.Ольга и Сергей Воронины заставили говорить о своей свадьбе всю страну. Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.
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Свадебный троллейбус колесил по Металлургическому району Челябинска в последние выходные августа. Украшенная шариками рогатая машина с веселыми пассажирами, кричавшими «Горько!», привлекала внимание прохожих.

— Веселые ребята попались, креативные, — улыбается водитель троллейбуса Александр Севастьянов. — Но это не первая моя свадьба, я и раньше новобрачных на троллейбусе катал.

Троллейбус подсадил жениха и невесту у депо на Свердловском проспекте и покатил к загсу в Металлургическом районе.

После регистрации салон заполнили гости. Покатались по району и приехали к банкетному залу.

Гости были неожиданно удивлены свадебным кортежем. Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.

Гости были неожиданно удивлены свадебным кортежем. Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.

— Чтобы другие троллейбусы не отклонялись от расписания, я несколько раз снимал дуги и пропускал коллег. У загса пришлось постоять на обочине, в ожидании молодоженов.

В салоне жених и невеста восседали на заднем сиденьи. Гости пили шампанское, кричали тосты и пели песни.

— Ребята такие молодцы! Сами украсили троллейбус накануне вечером шариками, флажками, внутри повесили плакаты с поздравлениями. Одеты были в классические наряды, но на ногах у обоих — красные кеды, — рассказала фотограф свадьбы Дарья Березовская корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» .

"Передавайте деньги за билет. Билет счастья..." Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.

"Передавайте деньги за билет. Билет счастья..." Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.

Молодая супруга Ольга Воронина работает в ресторанном бизнесе, ее муж Сергей — в транспортной компании. Им по 30 лет, вместе они живут уже шесть лет.

Идея поездки на регистрацию на троллейбусе родилась в виде шутки. От загса до банкетного зала — всего пара остановок. Ольга пошутила, мол, можно на троллейбусе подъехать. А Сергей взял и выполнил ее желание. Только троллейбус был индивидуальным.

— Гостям понравилось, — говорит Ольга. — Те, кто приехал на своих авто, расстроились: надо было с вами ехать, — смеется Ольга.

Дождь на свадьбу - хорошая примета! Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.

Дождь на свадьбу - хорошая примета! Фото: Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ.

КСТАТИ

В ООО «ЧелябГЭТ» есть такая услуга — прокат троллейбуса — 1748 руб в час, и 1810 руб. за трамвай. Оригинально! Лимузин каждый нанять может, но это же скучно и стоит почти в два раза дороже.

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