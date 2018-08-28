2018-08-27T14:56:59+03:00
Общество

Отличницу из Челябинской области заставляют платить налог за наградную путевку в лагерь

Вчерашняя школьница получила «письмо счастья» на совершеннолетие
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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За бесплатную путевку в лагерь девушка должна 3,5 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА.За бесплатную путевку в лагерь девушка должна 3,5 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Побывать в «Сириусе» — мечта любого школьника, всерьез занимающегося наукой или творчеством. Лагерь считается элитным образовательным центром, куда ежегодно съезжаются самые одаренные дети со всей страны. Находится он в Сочи на базе олимпийских объектов. Ребята там не только отдыхают, но и учатся у лучших педагогов России. Путевку в «Сириус» просто так не купишь. Ее необходимо заслужить отличной учебой, талантами или научными достижениями.

Ученица одной из магнитогорских школ Катя Васильева (имя изменено) удостоилась высокой награды три года назад. После окончания восьмого класса ее наградили бесплатной путевкой в «Сириус» за победы на всероссийских школьных олимпиадах.

НАЛОГОВАЯ ЖДАЛА 18-ЛЕТИЯ

— В самый первый день всех школьников поделили на команды для работы на научно-исследовательскими проектами, — рассказывает Катя. — Нам досталась очень интересная тема: «Как защитить взлетно-посадочные полосы в районах Крайнего Севера от раскисания в летний период». Я, как будущий экономист, рассчитывала эффективность этой идеи.

По словам Кати, на защиту исследовательских работ в лагерь приезжали председатель правления Сбербанка России Герман Греф и председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Проект взлетной полосы, которая никогда не размораживается, назвали одним из лучших. А всех, кто над ним трудился, наградили.

Катя может рассказывать о «Сириусе» часами. Столько там всего интересного было. Однако на днях впечатление о лагере испортило уведомление из налоговой. Инспекция дождалась, когда девушке исполнится 18 лет, и прислала ей «письмо счастья».

Девушке пришло первое письмо из налоговой, как только ей исполнилось 18 лет.

Девушке пришло первое письмо из налоговой, как только ей исполнилось 18 лет.

ПОЧЕМУ НАЧИСЛИЛИ НАЛОГ

— В уведомлении написано, что я должна заплатить налог 13% от полной стоимости путевки. Учитывая, что ее цена 27 тысяч рублей, с меня взыскивают 3 тысячи 500 рублей. Но, ведь путевку мне подарили, — недоумевает вчерашняя школьница.

Корреспондент «Комсомолки» обратилась за разъяснениями в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области.

— В данном случае путевка расценивается, как доход, полученный в результате предоставляемых услуг: обучения, праздников и подарков.Обычно в таких случаях сведения к нам поступают от организаций-спонсоров. Скорее всего, здесь так и произошло — данные в налоговую инспекцию предоставили спонсоры, которые брали на себя все расходы по приобретению льготных путевок, — объяснила начальник отдела камеральных проверок №2 Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области Ирина Ферапонтова.

Спонсором был благотворительный фонд, который работает с лагерем. Сейчас Катя поступила на бюджет в один из московских вузов. Живет в общежитии. Чтобы оплатить налог, она вынуждена отдать больше половины стипендии. После «Сириуса» Катя ездила отдыхать во всероссийские лагеря — «Артек» и «Океан». И тоже по бесплатным путевкам за отличную учебу. Теперь она с ужасом думает, пришлют ли ей еще письма из налоговой.

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