«Переход из ниоткуда в никуда?»: самый нелепый «пешеходник» в Челябинской области взорвал Интернет

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-28T12:06:07+03:00

Меньше чем за сутки видео про нелепый пешеходный переход посмотрели 145 тысяч человек. Фото: кадр с видео.

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Нелепый переход на улице Чехова,12 меньше чем за сутки стал знаменитостью. Прославило его видео двух жителей города Аша. На нем один из приятелей с серьезным видом стартует из бурьяна, переходит дорогу по «зебре», заходит в канаву и упирается в забор.

— Это современный, выполненный по ГОСТу пешеходный переход соединяет траву и овраг, — подшучивает автор ролика Евгений Жигалов.

Ролик облетел соцсети, его посмотрели больше 145 тысяч человек. Зебру уже назвали «переходом из ниоткуда в никуда». Пользователей соцсетей интересует только одно: «Чем руководствовались дорожники, нанося разметку?». Наш корреспондент выяснил это.

ПРИСТЫДИТЬ ВЛАСТИ

Евгений Жигалов записал это видео вместе со своим другом.

— Этот переход появился где-то в конце весны, в начале лета, точно сказать не могу. Он вообще находится в бесполезном месте и не связывает ничего. Рядом есть детский сад. Но дорогу по этому участку переходят только местные жители, это пару частных домов. Я не раз проезжал мимо и хотел снять видео о безумности этого перехода, вот, удалось, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Евгений.

Переход соединяет овраг и газон. Фото: кадр с видео.

Общественники говорят, что «зебры» в никуда» лепят не только в Аше. Таких «шедевров» много.

— К сожалению, такие переходы есть не только в Аше, их полно по всей области. Нам люди переодически на них жалуются. Поскольку переход не обеспечен надлежащим подходом, от властей можно и нужно требовать организации тротуаров, — объяснил лидер движения «Гражданский патруль» в Челябинске Семен Воронин.

— А каким образом выбирается участок, где будет размечен переход?

— На этот вопрос можно ответить по-разному. По логике нужно рисовать зебру там, где ходят люди. Это часто видно по тропинкам. А вообще есть ГОСТы. Размещение перехода зависит от потока машин — при интенсивности движения более 50 авто за час и интенсивности движения пешеходов более 150 человек за час. И еще нужно размещать их на расстоянии не более 300 метров друг от друга.

Подобных «пешеходников» по области полно. Фото: кадр с видео.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ТРОТУАР

Мы позвонили в Управлении инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района. Чиновники явно не ожидали внимания федеральной прессы к местному пешеходному переходу и поначалу немного растерялись.

— Так-так, да, там есть переход. Только садик рядом недействующий, — ответили нам по телефону. В трубке на заднем фоне «зашумели»: «Нет, это на Чехова, 12, там садик новый!».

— А-а-а, да, это сравнительно новый детский сад, он действующий. Вообще здесь появятся тротуары. Правда, на следующий год, пока на них нет средств, а на разметку есть.

Снова реплику вставил «суфлер»: «В этом году появится!».

— Подождите, в этом году появится тротуар, уже даже объявлен аукцион. Вы позвоните нам через полчаса, мы дадим точную информацию.

Спустя тридцать минут звоним и получаем хорошие новости:

— Переход обустроен здесь согласно проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. Переход идет к детскому саду №20. На сегодняшний день объявлен аукцион на обустройство тротуара. Уже пришло три заявки. До 15 октября тротуар будет.

Вместе с жителями «Комсомолка» будет ждать установку тротура. Остается только надеяться, что он будет выполнен качественно и про него не снимут очередное видео с подколом.

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