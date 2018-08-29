«Дорога в ад или на городскую свалку»: вход в челябинскую школу возмутил родителей и общественников

СЕГОДНЯ 11:19 2018-08-29T11:19:38+03:00

Пешеходные дорожки настолько разбиты, что добраться до школьного крыльца можно только по брошенным в грязь доскам. Фото: Гражданский патруль.

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Территория школы №6 в Калининском районе выглядит даже жутковато: разорванная местами сетка рабица, убитая дорожка, еще и мусор у забора. Уже через несколько дней наступит новый учебный год, и вряд ли все эти недочеты успеют устранить. Но на бумагах школа прошла проверку и ждет учеников.

ЧИНОВНИКИ НЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ

На состояние территории родители пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль». Общественники место осмотрели и составили обращение в мэрию.

— Дыры в ограждении латают заплатками из проволоки с острыми краями, на территорию беспрепятственно проникают бомжи. Пешеходные дорожки настолько разбиты, что добраться до школьного крыльца можно только по брошенным в грязь доскам. Есть закон о противодействии терроризму. Он обязует школы устанавливать ограждения по всему периметру, а также камеры и освещение. Еще школа обязана соблюдать в чистоте не только свою территорию, но и в двух метрах вокруг забора, — объяснил руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

В заборе зияют дыры. Фото: Гражданский патруль.

Власти дали общественникам подробный ответ на два листа. Его суть такова — школа по всем параметрам соответствует нормам: и ограждение ремонтируется, и дорожки подлатают. А деньги на ремонт выделяются регулярно. Опасный, по мнению родителей, вход согласован с силовиками и МЧС. В общем, безопасность и комфорт учащимся обеспечены.

— Учреждение прошло проверку готовности образовательных организаций к новому учебному году. Ее осуществляла ежегодная комиссия, в которую входят МЧС, Роспотребнадзор и полиция. Учебное заведение получило акт о готовности к новому учебному году, — ответила председатель комитета по делам образования администрации Челябинска Светлана Портье.

По поводу досок на луже чиновники ответили, что он вообще не закреплен за школой, потому что "находится на расстоянии больше 2 м от забора".

Школа прошла проверку к новому учебному году. Фото: Гражданский патруль.

ТАКАЯ ШКОЛА НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ

«Гражданский патруль» выложил в своей группе "ВКонтакте" фото школьной тропинки и провел ироничный опрос среди челябинцев: куда ведет эта дорога? Варианты ответа — в ад, на городскую свалку, в избушку Кикиморы болотной или в школу. В комментариях челябинцы стали прикладывать фото других школьных дворов и жаловаться на них. Например, ограждение школы №137 на Свердловском проспекте затянуло бурьяном. Траву местами скосили и бросили возле забора.

Ограждение школы №137 на Свердловском проспекте,24 затянуло бурьяном. Фото: Ирина Хрипун.

Траву скосили и бросили. Фото: Ирина Хрипун.

Наш корреспондент позвонил в школу №6. Объяснить ситуацию обещали позже, пока руководство находится на совещании. Сказали только, что все проверки школа прошла. Жалобу по поводу дороги и забора получали. Обращалась местная жительница, ее ребенок в этой школе не учится. В ситуации разбираются.

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