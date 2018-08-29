Прокуратура назвала ответственного за погибающие в центре Челябинска ели

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-29T13:17:13+03:00

Чиновники не могут договориться между собой, кто должен обследовать больные деревья

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Месяц назад активисты организации «Гражданский патруль» забили тревогу: на площади Революции гибнут голубые ели. Если их вырубить, центр города потеряет фирменный оригинальный вид. Оставить — вдруг, хворь перекинется на еще зеленые деревья?

Неизвестно, почему деревья-исполины сбрасывают хвою, обнажая сухие ломкие ветви. Инфекция? Заболевание корневой системы? Экология? Суровый уральский климат?

Руководитель Ботанического сада ЧелГУ, кандидат биологических наук Вера Меркер утверждает, что ни климат, ни экология не виноваты. Деревья высажены в центре города в 60-е годы прошлого века и выросли в настоящих великанов. И Челябинск не вчера стал промышленным городом с выбросами. Ель — одно из самых живучих деревьев, растет и на скудных каменистых почвах.

Конечно, для плана операции по спасению хвойных нужен детальный анализ состояния деревьев, с лабораторными исследованиями проб коры, древесины. Ученый предположила, что у растений погибает камбий — образовательная ткань под корой, в стволах и корнях, отвечающая за выработку новых клеток.

«ЭТО НЕ МЫ, ЭТО — ОНИ»

Активисты «Гражданского патруля» обратились в Управление экологии администрации Челябинска.

— Однако чиновники управления не пожелали заниматься этим вопросом, перенаправив его районной администрации. Администрация Советского района Челябинска не согласилась с мнением Управления и возвратила обращение обратно. «Гражданский патруль» не стал дожидаться окончания «футбольного матча» между органами местного самоуправления и призвал прокуратуру вмешаться и рассудить, кто же ответственен за содержание деревьев в городе, — говорит лидер общественников Семен Воронин.

Журналиста «Комсомолки» тоже отфутболивали. И.о. начальника отдела Управления экологии администрации Челябинска Светлана Иванова заявляла:

— Я первый раз слышу о проблеме. И не знаю, что мы можем сделать в рамках наших полномочий. Обычно за сохранность деревьев отвечает районная администрация.

Иссохшие деревья совсем близко от здания администрации Челябинска. И чиновники их не видели? Фото: «Гражданский патруль».

МЭРИЯ СОХРАНЯЕТ, ОЗЕЛЕНЯЕТ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Ответ из прокуратуры пришел. Надзорное ведомство сообщает, что решать проблему следует Управлению экологии и природопользования.

— Зеленые насаждения — деревья, кустарники, расположенные на муниципальных землях, находятся в собственности муниципалитета. Обязанность по содержанию деревьев возлагается на администрацию Челябинска, — говорится в ответе прокуратуры Советского района.

Значит, спрос с Управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

А Гражданский патруль ждет от Управления ответ на письменное обращение. И он должен был поступить еще до 22 августа.

— Мы рассчитываем не на отписку. Нужно сохранить уцелевшие хвойники и высадить новые крупномеры взамен погибших, — поделился активист Гражданского патруля Георгий Акмен.

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