Знак «кирпич» на центральной улице Челябинска возмутил горожан

СЕГОДНЯ 09:46 2018-09-03T13:19:33+03:00

По нему ГИБДД может выписывать штрафы тысячам водителей ежедневно и даже вагоновожатым трамваев

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Челябинский блогер Anonymus Chel обратил внимание на дорожный парадокс: на перекресте ул. Цвиллинга и Плеханова висит знак «Въезд запрещен», который в народе прозвали «кирпичом». Получается, что весь поток, который идет в сторону площади Революции — нарушители. А ведь там еще и трамваи ходят…

— Абсурдность установки «кирпича» очевидна для всех, наверное, кроме сотрудников ГИБДД Челябинска. Под знаком любят стоять машины ДПС, вот где выручка по штрафам и лишениям прав максимальная! — написал блогер.

«Комсомольская правда» — Челябинск» отправила фотографию дорожного беспредела в ГИБДД.

— Действительно, знака здесь быть не должно. Мы передали информацию коллегам, которые на днях отправятся на место и снимут его. Вероятно, он должен висеть на встречной полосе, чтобы водители по низким рельсам не выезжали, — сообщил начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Камеры стали штрафовать все больше челябинцев

С начала года камеры в Челябинской области выписали более 918 тысяч штрафов — рекордное количество для региона. То есть, до конца 2018 цифра наверняка преодолеет порог в миллион постановлений. Это при том, что в Челябинске не так давно сменилась компания, которая обслуживает видеофиксацию. Вместо «Ростелекома» теперь камерами заведуют нижегородцы «АЭЛЬ-РТС инжиниринг». Пока компания принимала дела, часть камер не работала.

КСТАТИ

За что штрафуют камеры в Челябинске

- за проезд на красный свет;

- за превышение скорости;

- за заезд на стоп-линию;

- за поворот из неправильного ряда.

По слухам, в следующем году могут появиться новейшие комплексы, который способны распознать езду с выключенными фарами и непропуск пешехода.