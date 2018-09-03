Знак «кирпич» на центральной улице Челябинска возмутил горожан
Челябинский блогер Anonymus Chel обратил внимание на дорожный парадокс: на перекресте ул. Цвиллинга и Плеханова висит знак «Въезд запрещен», который в народе прозвали «кирпичом». Получается, что весь поток, который идет в сторону площади Революции — нарушители. А ведь там еще и трамваи ходят…
— Абсурдность установки «кирпича» очевидна для всех, наверное, кроме сотрудников ГИБДД Челябинска. Под знаком любят стоять машины ДПС, вот где выручка по штрафам и лишениям прав максимальная! — написал блогер.
«Комсомольская правда» — Челябинск» отправила фотографию дорожного беспредела в ГИБДД.
— Действительно, знака здесь быть не должно. Мы передали информацию коллегам, которые на днях отправятся на место и снимут его. Вероятно, он должен висеть на встречной полосе, чтобы водители по низким рельсам не выезжали, — сообщил начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Камеры стали штрафовать все больше челябинцев
С начала года камеры в Челябинской области выписали более 918 тысяч штрафов — рекордное количество для региона. То есть, до конца 2018 цифра наверняка преодолеет порог в миллион постановлений. Это при том, что в Челябинске не так давно сменилась компания, которая обслуживает видеофиксацию. Вместо «Ростелекома» теперь камерами заведуют нижегородцы «АЭЛЬ-РТС инжиниринг». Пока компания принимала дела, часть камер не работала.
КСТАТИ
За что штрафуют камеры в Челябинске
- за проезд на красный свет;
- за превышение скорости;
- за заезд на стоп-линию;
- за поворот из неправильного ряда.
По слухам, в следующем году могут появиться новейшие комплексы, который способны распознать езду с выключенными фарами и непропуск пешехода.