Кучи мусора, а в кустах — общественный туалет: таксисты оккупировали подъезды к аэропорту Челябинск
Поздний вечер, стемнело. По жилой улице из поселка Аэропорт едет тихая легковушка. В салоне женщина с телефоном. Она снимает дорогу. В свете фонарей видно, что обочины облепили десятки машин. Часть из них стоят прямо под знаками, запрещающими парковку.
— Признаться честно, уже надоело! От таксистов тут одни беды, — говорит автор видео журналистам челябинской «Комсомолки». — Если заняты обе обочины, местным жителям не разъехаться. Приходится пропускать встречный транспорт. Самим таксистам, естественно, наплевать. Сколько раз подходили к ним и просили уехать. А они даже внимания не обращают, только мусорят и справляют нужду в кустах.
Поворот на поселок Аэропорт. Из-за таксистов трудно разъехаться на узкой дороге. Фото: Анжела Галиулина.
ОБОЧИНА ДОХОДНЕЕ, ЧЕМ ПАРКОВКА
Местные жители говорят, что проблема враз обострилась нынешним летом. Из Челябинска стало вылетать больше чартеров, таксисты сбросили цены — уехать в город сегодня можно всего за 250 рублей. Вот к воздушной гавани и потекла река коммерческих перевозчиков. Пик их интереса к аэропорту приходится на московские и турецкие рейсы.
Теоретически проблем с парковками быть не должно. Примерно в километре от терминалов аэропорта оборудована «перехватывающая» стоянка.
— Это большая заасфальтированная площадка с разметкой. Там есть туалет, автомойка. Есть табло, где размещает информация о движении рейсов. При всем этом парковка бесплатная, — говорит пресс-секретарь аэропорта Челябинск Елена Светлова.
Любой таксист или частник может дождаться там нужный рейс, а когда пассажир сообщит по мобильнику, что готов ехать, — подкатить на 15 минут к терминалам. Это время опять же не нужно оплачивать.
Парковка для «перехвата» рассчитана на сто мест, но машин там на деле с десяток. В основном здесь паркуются те, кто приехал за близкими. Таксисты жмутся как можно ближе к терминалам.
— Чем ближе ты к зданию аэропорта, тем больше шансов, что получишь заказ. Так работает компьютерная программа, — открыл тайну один из таксистов.
ВЗЫВАТЬ К СОВЕСТИ БЕСПОЛЕЗНО
— Наглость таксистов и нас возмущает. Этим летом случалось, что люди опаздывали на рейс. Попросту не могли к нам пробиться, так как таксисты стояли рядами, — рассказывает Елена Светлова. — Особенно интенсивным движение было при вылете чартерных турецких рейсов. Бывали дни, когда пять больших самолетов взлетали с разницей в 20 минут.
На обочине авто стоят прямо под запрещающим знаком, а на проезжей части - пробка.
Сейчас парковка на обочинах у подъезда к воздушной гавани запрещена. Везде развешаны предупреждающие знаки. Дорогу круглые сутки патрулирует наряд полиции.
— Нарушителям грозят штрафы от 500 до пяти тысяч рублей, — говорит заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. — Когда наша машина приезжает на место, таксисты тут же срываются и разъезжаются. Но стоит инспекторам отъехать в город, такси опять возвращаются на обочины.
Сейчас челябинский аэропорт находится в стадии реконструкции. К январю 2020 года перед терминалами откроют обновленную парковку на 600 мест. Какая часть из них будет бесплатной, пока не решили. Но проблема отчасти должна разрешиться. А пока одна надежда — на бдительность силовиков. Взывать к совести перевозчиков, видимо, бесполезно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
Таксисты оккупировали аэропорт Челябинск..