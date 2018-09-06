Кучи мусора, а в кустах — общественный туалет: таксисты оккупировали подъезды к аэропорту Челябинск

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-05T20:11:54+03:00

Страдают местные жители и пассажиры. Одни устали от грязи, другие опаздывают на рейсы

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Поздний вечер, стемнело. По жилой улице из поселка Аэропорт едет тихая легковушка. В салоне женщина с телефоном. Она снимает дорогу. В свете фонарей видно, что обочины облепили десятки машин. Часть из них стоят прямо под знаками, запрещающими парковку.

— Признаться честно, уже надоело! От таксистов тут одни беды, — говорит автор видео журналистам челябинской «Комсомолки». — Если заняты обе обочины, местным жителям не разъехаться. Приходится пропускать встречный транспорт. Самим таксистам, естественно, наплевать. Сколько раз подходили к ним и просили уехать. А они даже внимания не обращают, только мусорят и справляют нужду в кустах.

Поворот на поселок Аэропорт. Из-за таксистов трудно разъехаться на узкой дороге. Фото: Анжела Галиулина.

ОБОЧИНА ДОХОДНЕЕ, ЧЕМ ПАРКОВКА

Местные жители говорят, что проблема враз обострилась нынешним летом. Из Челябинска стало вылетать больше чартеров, таксисты сбросили цены — уехать в город сегодня можно всего за 250 рублей. Вот к воздушной гавани и потекла река коммерческих перевозчиков. Пик их интереса к аэропорту приходится на московские и турецкие рейсы.

Теоретически проблем с парковками быть не должно. Примерно в километре от терминалов аэропорта оборудована «перехватывающая» стоянка.

— Это большая заасфальтированная площадка с разметкой. Там есть туалет, автомойка. Есть табло, где размещает информация о движении рейсов. При всем этом парковка бесплатная, — говорит пресс-секретарь аэропорта Челябинск Елена Светлова.

Любой таксист или частник может дождаться там нужный рейс, а когда пассажир сообщит по мобильнику, что готов ехать, — подкатить на 15 минут к терминалам. Это время опять же не нужно оплачивать.

Парковка для «перехвата» рассчитана на сто мест, но машин там на деле с десяток. В основном здесь паркуются те, кто приехал за близкими. Таксисты жмутся как можно ближе к терминалам.

— Чем ближе ты к зданию аэропорта, тем больше шансов, что получишь заказ. Так работает компьютерная программа, — открыл тайну один из таксистов.

ВЗЫВАТЬ К СОВЕСТИ БЕСПОЛЕЗНО

— Наглость таксистов и нас возмущает. Этим летом случалось, что люди опаздывали на рейс. Попросту не могли к нам пробиться, так как таксисты стояли рядами, — рассказывает Елена Светлова. — Особенно интенсивным движение было при вылете чартерных турецких рейсов. Бывали дни, когда пять больших самолетов взлетали с разницей в 20 минут.

На обочине авто стоят прямо под запрещающим знаком, а на проезжей части - пробка.

Сейчас парковка на обочинах у подъезда к воздушной гавани запрещена. Везде развешаны предупреждающие знаки. Дорогу круглые сутки патрулирует наряд полиции.

— Нарушителям грозят штрафы от 500 до пяти тысяч рублей, — говорит заместитель начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. — Когда наша машина приезжает на место, таксисты тут же срываются и разъезжаются. Но стоит инспекторам отъехать в город, такси опять возвращаются на обочины.

Сейчас челябинский аэропорт находится в стадии реконструкции. К январю 2020 года перед терминалами откроют обновленную парковку на 600 мест. Какая часть из них будет бесплатной, пока не решили. Но проблема отчасти должна разрешиться. А пока одна надежда — на бдительность силовиков. Взывать к совести перевозчиков, видимо, бесполезно.

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