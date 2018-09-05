Челябинск назвали одним из самых привлекательных городов страны для гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T15:58:05+03:00

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Эксперты портала по поиску вакансий Adzuna изучили предложения о работе со всей страны. А затем посмотрели, сколько стоит снять «однушку». Так и нашли самые привлекательные регионы страны для мигрантов. Челябинск занял в рейтинге третье место.

— Средняя зарплата, которую предлагают прямо сейчас, — 31 тыс. руб. Снять «полуторку» стоит чуть больше — 11 тыс. руб. Получается разница почти в 19 тыс. руб., — говорят эксперты.

Второе место занял Воронеж, а первое — Красноярск. Парадокс: Москва и Санкт-Петербург на последних местах — дорогое жилье и низкий уровень зарплат. Но это лишь цифры, которые, вероятно, несколько расходятся с действительностью.

СЛОВО ЭКСПЕРТА

«К нам едут квалифицированные кадры»

— Официально средняя зарплата в регионе — 34 500 руб. Не могу говорить насчет трудовой миграции, но замечу, что Челябинская область — привлекательный регион с точки зрения переезда в Россию, — рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.

Выходит, раз выбирают Урал, а не Москву или Питер, значит, правда что-то в нас есть.

— В прошлом году по программе «Соотечественники» (упрощенный порядок получения гражданства и переселения в Россию из-за рубежа — прим. ред.) область приняла десять тысяч человек. В этом году будет еще больше. Кто-то может сказать, что к нам едут низкоквалифицированные кадры. Не соглашусь. Среди переселенцев люди среднего возраста с высшим и средне-специальным образованием. Нам как раз таких не хватает. Хотя не исключено, что дальше они могут переехать в другой регион, тут мы за ними не следим.

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