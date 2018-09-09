Семья из Челябинска обворовала банки на миллион рублей

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-08T20:31:54+03:00

«Комсомолка» узнала, как им это удалось и что за это грозит

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На счету этой криминальной семейки 55 преступлений. Мать, отец и их 29-летняя дочь нигде не работали. Три года им удавалось одурачивать банки. В свои махинации они втянули шесть человек и теперь пойдут под суд не только за мошенничество, но и за организацию ОПГ.

КРЕДИТЫ НА АЛКАШЕЙ И НАРКОМАНОВ

Фамилию этой семьи до решения суда называть нельзя. Дадим им вымышленную — Краденовы.

Схема у Краденовых была нехитрая и уже заезженная — они брали кредиты на алкоголиков да наркоманов.

Сначала подыскивали паспорта и пенсионные удостоверения: скупали у карманников утерянные документы, сами крали у своих же знакомых. Потом дочь отца семейства (пусть будет Ольгой) вместе со знакомым искали всяких асоциальных типов. Эти товарищи за за пару тысяч и бутылку водки готовы были почти на все.

Естественно пропитым и грязным мужикам деньги никто не даст. Поэтому перед тем как пойти на дело, готовили. Жена главаря (назовем ее Ирина) придумывала забулдыгам легенды: мол платежеспособные, много лет трудятся на предприятиях, хорошо зарабатывают и вообще примерные граждане. Писала эту красивую «биографию» на листок и давала пьяницам заучивать.

Потом их мыли, стригли, одевали и фотографировали. С поддельными документами «примерные граждане» шли в банк и получали кредит. Бывало, менеджеры просили у них номера начальства или коллег для проверки. «Работяги», конечно, предоставляли контакты. Только разговаривали сотрудники банка не с руководителями, а с Ольгой, или Ириной.

Кредиты часто брали в микрофинансовых организациях.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

БАНК ЗАЯВИЛ В ПОЛИЦИЮ

После успешной махинации все подельники собирались у Краденовых и Ирина делила деньги. К своим 48 годам она уже была судима за мошенничества.

В прошлом году отрудники одного из банков поняли, что их обманули мошенники, и заявили в полицию. Возбудили дело, стали его расследовать и вышли на одного из подставных заемщиков.

Когда его стали допрашивать следователи он всех и сдал. Во время обыска в квартире Краденовых нашли поддельные паспорта и обрывки листков с легендами для бомжей.

В ТЮРЬМУ НА 10 ЛЕТ

На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение на аферистов. Под суд пойдут сами Краденовы и шесть их подельников. Вскоре к ним присоединится еще один. Он уже во всем признался и заключил досудебное сотрудничество с прокурором.

— Подозреваемых будут судить за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Каждому грозит до 10 лет. От них пострадали 13 микрофинансовых организаций и банков. Ущерб в общей сложности — больше 1 млн 277 тысяч рублей, который виновные должны будут погасить, — рассказала помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.

Несмотря на то, что аферисты хорошо наварились, арестовывать в счет ущерба у них нечего. Все их имущество — пять старых мобильных телефонов. Все сворованные деньги они тратили на выпивку, одежду и развлечения.

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