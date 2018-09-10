В Челябинской области царствуют музыка и кино

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-10T15:27:38+03:00

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В минувшие выходные Челябинская область стала центром нескольких международных культурных событий. В один день на Южном Урале в Кыштыме стартовал Третий международный фестиваль духовной музыки и в Челябинске — Первый международный кинофестиваль «Предчувствие».

БОЛЬШИЕ РАБОТЫ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

Кыштым — город маленький, и восстановление здешнего собора Рождества Христова — дело большое и видное для всех здешних жителей. Храм стоит на самой высокой точке и виден отовсюду в Кыштыме.

В прошлом году собору исполнилось 160 лет. Начинали его строить крепостные, потом вольнонаемные мастера. Первые богослужения прошли в 1857 г.

В 1930-е гг. ХХ века собор был закрыт на 10 лет. А сегодня в нем идут большие реставрационные работы. Этим летом, к примеру, оштукатурили и побелили второй этаж, открыли окна под всеми пятью куполами. Теперь молельный зал пронизан солнечными лучами.

Три года назад по инициативе губернатора Бориса Дубровского в кыштымском храме прошел Первый благотворительный фестиваль духовной музыки. Через год — второй. Музыка пошла по области. Все больше коллективов из регионов России и из-за рубежа.

Третий фестиваль прошел с 7 по 9 сентября в Кыштыме, Челябинске, Троицке, Южноуральске, Сатке и Златоусте.

Стартует фестиваль всегда в соборе Кыштыма. Это потрясающее ощущение: звуки музыки под сводами собора, свечи, притихшие зрители.

Звуки музыки под куполом - это прекрасно. Фото: gubernator74.ru

Открывает культурное событие в Кыштыме губернатор Борис Дубровский. Заодно глава региона инспектирует ход восстановления собора.

В Третьем фестивале духовной музыки участвовали хор Валаамского монастыря, хор «Ховер» (Армения), камерный хор Пермской филармонии, квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма), хоры Челябинской епархии, детские хоры.

Кстати, фестиваль изменил формат, вышел на улицы города. На площади у Народного дома в Кыштыме открылся город мастеров: приехали ремесленники со всего Южного Урала. Над городом плыл колокольный звон: свое умение демонстрировали десятки звонарей.

КИНО КАК «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

А в Челябинске в тот же день, 7 сентября, открылся Первый международный кинофестиваль «Предчувствие». В программе — игровые ленты из России, США, Канады, документальные работы.

Фестиваль продлится до 14 сентября в кинотеатре им. А.С. Пушкина и в «Знамени».

Президент кинофестиваля — известный режиссер-кинодокументалист наш земляк Сергей Мирошниченко. На открытии в кинотеатре им. А.С. Пушкина он вспомнил, что в юности жил неподалеку, что смотрел в это кинотеатре знаменитый «Солярис» Тарковского. «Солярис» повествует о будущем нашего мира. И Сергею Валентиновичу хочется, чтобы челябинский фестиваль «Предчувствие» тоже знакомил горожан с передовым кино, кино будущего.

— Я благодарен Сергею Валентиновичу Мирошниченко за то, что он принял решение провести фестиваль у нас в Челябинске, и у меня есть предчувствие, что он будет интересным для зрителей. Мы готовы принимать кинофестиваль каждый год, — сказал Дубровский

А режиссер сообщил, что с Борисом Дубровским они старинные друзья.

Режиссер Мирошниченко и губернатор Дубровский - старинные друзья. Фото: gubernator74.ru

— Я могу с ним проговорить о том, о чем даже не могу поговорить дома. Мы беседуем о многом, я делюсь с ним своими проблемами, и Борис Александрович неоднократно приходил по-дружески на помощь — подставлял плечо. Вам повезло: у вас очень хороший губернатор с хорошим сердцем, — отметил Сергей Мирошниченко.