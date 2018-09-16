Тонули и переворачивались: В Челябинске завершился трофи-рейд RFC Russia URAL

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-16T18:50:25+03:00

На этап Кубка по трофи-рейдам RFC Russia URAL приехали более 50 экипажей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

«Это было здорово, незабываемо». «Адреналин хлестал через край». «Пока были, как болельщики, в следующий раз будем участвовать». Такие комментарии начали появляться в соцсетях уже во время соревнований.

Трассу соорудили в Челябинске неподалеку от Первого озераФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Тверской областей, республики Башкортостан. На этап Кубка Урало-Сибирской зоны по трофи-рейдам RFC Russia URAL приехали более 50 экипажей, которые боролись за медали в четырех классах.

Нередко машины опрокидывались набок и даже переворачивались на крышу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Нивы», УАЗы, ГАЗы, импортные внедорожники, самодельные авто (прототипы)… «Начинка» таких машин — это усиленные рамы, стойки, пружины, доработанные двигатели и трансмиссия, специальные шины. Почти все механизмы автомобилей доделаны и переделаны дабы усилить их внедорожные качества. А как еще можно штурмовать расставленные на спецучастках ворота через почти отвесные склоны, преодолевать болота и лужи и даже озера на трассе, которую организаторы соорудили в Челябинске неподалеку от Первого озера. Многие экипажи пользовались дополнительными средствами, поднимаясь по склонам с помощью вмонтированных лебедок.

Почти все механизмы автомобилей доделаны и переделаны дабы усилить их внедорожные качестваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, одна из машин-прототипов даже «утонула», не сумев преодолеть глубокую заводь. Экипажу пришлось эвакуироваться через окно. А авто потом «выдернули» из болота за трос. Нередко машины опрокидывались набок и даже переворачивались на крышу. Но это не пугало покорителей бездорожья. Они ставили свои боевые автомобили «на ноги» и продолжали бороться за очки и секунды на каждом спецучастке.

Одна из машин «утонула», не сумев преодолеть глубокую заводь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во всех четырех классах шла упорная борьба. Нередко лидеров от второго места отделяли всего несколько очков.

Первые места в своих категориях заняли экипажи Александра и Антона Малиновских (Нижний Тагил), Евгений Пелевина и Игоря Прочуханова (Свердловская область), Александра Яснова и Евгения Клюсова (Тюмень), Рустама Бекметова и Евгения Песняева (Магнитогорск).

На пути внедорожников были отвесные склоны, болота и лужи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что Кубок Урало-Сибирской зоны по трофи-рейдам RFC Russia URAL прошел при поддержке Red Off-road Expedition — команды, которая проводит внедорожные экспедиции по всему миру и соревнования по автомотоспорту.

А главный приз — новенький автомобиль «УАЗ» от спонсоров достался экипажу Пелевина-Прочуханова. Победитель был выбран из всех классов авто через лототрон.

Многие экипажи пользовались дополнительными средствами, поднимаясь по склонам с помощью вмонтированных лебедок.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

Категории автомобилей RFC Russia URAL-2018

EXTRA-LIGHT — класс для стандартных внедорожников без спецподготовки в формате и по правилам RFC. Данная категория — уникальная возможность получить концентрат опыта и навыков для тех, кто впервые пробует свои силы соревнованиях

LIGHT — серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, разрешается одна лебедка. Диаметр колес — до 838 мм.

MEDIUM — серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, разрешается две лебедки и колеса диаметром до 939 мм.

HARD — автомобили свободной конструкции или оригинальные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.