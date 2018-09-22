Сезон бешенства в Челябинской области: как уберечь себя и своего питомца от больных бродячих животных

СЕГОДНЯ 04:02 2018-09-21T14:00:53+03:00

Больше всего нужно опасаться лис и бездомных собак. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Риск заразиться бешенством есть всегда. Но наиболее опасными периодами считаются весна и осень. Многие горожане думают: бешенство не страшно, по городским улицам не гуляют дикие животные. Ан-нет, гуляют. Лесные гости нередко захаживают в город. Свежий пример – на прошлой неделе в одном из дворов Паркового заметили лису. Она могла запросто быть переносчиком вируса, напасть на питомца или даже человека. Переносят болезнь также «городские» животные: бездомные собаки, кошки, крысы.

От бешенства умирают, и оно не лечится. Каждый должен знать, как уберечь себя, своих близких и домашних питомцев. О том, как распознать бешенство, какие есть меры профилактики, мы поговорили на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) с зоозащитником и руководителем челябинского приюта для животных «Спаси меня» Кареном Даллакяном.

ТРОГАТЬ ЖИВОТНЫХ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ

— Челябинская область вообще неблагоприятна по бешенству, — говорит Карен Даллакян. — Часто люди из жалости видят сбитых диких животных на дороге, пытаются им помочь. Друзья, я призываю вас не трогать животное голыми руками, только в перчатках! Они есть в аптечке в вашей машине. Приведу недавний пример. В августе молодая пара из Кыштыма доставила ко мне лисенка с автотравмой, попал под машину. Ребята брали его без перчаток, голыми руками. Лисенок, к сожалению, от полученных травм умер, — вспоминает ветврач. — Мы взяли у него анализ, выяснилось, лисенок был носителем бешенства. Через полицейских мы стали искать номера этих ребят, нашли, врачи взяли у них все необходимые анализы. Даже я пошел и проставил уколы от бешенства, потому что делал манипуляции, хоть и в перчатках, с этим лисенком. Сколько мы не любим животных, сколько нам не жалко их, в любом случае мы не знаем их клинический статус, пусть даже это будет просто бездомное животное, кошечка подвальная. Нельзя руками трогать, только в перчатках.

Если вас укусили, срочно идите к врачу!Фото: Алексей БУЛАТОВ

— А как понять, что перед тобой больное животное?

— Один из главных признаков бешенства — водобоязнь, животное боится воды. Еще у него взъерошенная, грязная шерсть и идет пена изо рта, потому что происходит паралич языка. Больные животные ничего не соображают, их поведение ненормальное: глотают все подряд, все, что несъедобно — палки, тряпки, камни. Они ничего не боятся, дикие животные идут прямо к людям, собакам, скотине, если это сельская местность. Вирус бешенства очень хитрый, он заставляет животное укусить другого, чтобы передать заразу. Бешенство переносят как дикие, так и домашние животные. Больше всего нужно опасаться лис и бездомных собак.

В Роспотребнадзоре говорят, в Челябинской области в этом году с укусами и ослюнениями обратились почти пять тысяч человек. Заболевших бешенством пока не зарегистрировано.

Люди заражаются от больных животных при укусах, царапинах, ослюнении, уходе за больными животными, а также при снятии шкур с зараженных животных и разделке туш. Укушенный может долго чувствовать себя здоровым. Были случаи, когда от заражения до заболевания проходило около года. Но чаще — один-три месяца.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА?

— Не подходите близко к диким или бродячим животным. Не гладьте и не прикармливайте их.

— Выгуливайте собаку на поводке, не позволяйте псу играть с бездомными собаками. Спускайте собаку с поводка только в огороженных местах, предназначенных для выгула собак.

— Если выходите в лес, то не уходите далеко. Собаку с поводка не отпускайте.

— Прививайте питомца. Домашним животным прививки против бешенства ставят раз в год. Прививают и людей, которые больше остальных рискуют заразиться: лесников, ветеринаров, охотников.

Питомца нужно прививать от бешенства раз в год.Фото: Алексей ФОКИН

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

— Даже если вашу собаку покусала домашняя с виду псина, ведите любимца к ветеринару. Повышение температуры, изменение состояния и поведения животного — это уже повод для беспокойства.

— Если укусили вас — быстро промойте рану с мылом под струей воды в течение как минимум 15 минут. Обработайте перекисью водорода, а края раны смажьте йодом. Наложите стерильную повязку и бегом ко врач.! В первые три дня может спасти вакцина, иначе вероятность смерти 99%.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСТРЕТИЛИ В ГОРОДЕ ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ?

Если встретили на улице лису или другого лесного гостя, звоните в городскую ветстанцию по телефону 8 (351) 214-20-14.

КСТАТИ

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P.S. Карен Даллакян принимает ваши вопросы на радио «Комсомольская правда» -Челябинск» (95.3 FM) каждый четверг с 8:30 до 09:00 . Телефон прямого эфира 8 (351) 7000-95,3.