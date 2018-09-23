2018-09-23T09:13:00+03:00
Общество

В Челябинске хотят построить дельфинарий в Сосновом бору

Об этом сообщил лидер местного отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин
Андрей СОКОЛОВЛюдмила СТЕПАШКИНА
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Нужно ли строить дельфинарий в Челябинске?Нужно ли строить дельфинарий в Челябинске?
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Семен написал на своей страничке в ФБ:

— Дельфинарий. Очередной важный объект, который нельзя построить нигде, кроме как в Сосновом бору. В последнее время вообще все важные объекты принято строить на месте деревьев. У кого-то из чиновников аллергия на зеленый цвет? 25 октября 13:30 в Доме архитектора пройдут публичные слушания на эту тему.

Семен приложил карту возможной стройки. На ней обозначено место неподалеку от ТРК «Родник», возле карьеров Соснового бора.

Подписчики Семена развили тему:

— Опять все будет в парковках ради заведения, где будут издеваться над дельфинами. Опять закатают в асфальт кучу земли. Прям война какая-то против природы, — пишет Наталья.

— Не думаю, что у нас что-то хорошее построят. Поставят корыто с бедными дельфинами в сарае. Только одно понять не могу: мест других нет? У меня на продаже есть 10 га в городе — пусть покупают и строят.

Журналисты нашей газеты нашли объявление об этих публичных слушаниях. Про дельфинарий там не говорится, но идет речь о каком-то проекте, который собираюся презентовать 3 октября в Доме Архитектора на пр. Ленина, 41 а. Увидеть его можно будет по понедельникам и средам с 13 до 16 часов.

КОММЕНТАРИЙ

Зачем громоздить все в центре?

— У меня пока претензии только к месту стройки. В городе достаточно много пустырей и районов, где можно расположить дельфинарий. Зачем ради этого рубить деревья и лезть в центр Челябинска. Культурные места нужно строить по всему городу, в выходные итак поток машин едет в центр, потому что на периферии нечем заняться. Но некоторые наши активисты сильно сомневаются в необходимости дельфинария. Новый дельфинарий предполагает новых дельфинов. А где их берут? Есть мнение, что ловят в природе браконьеры, — рассказал Семен Воронин корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск».

КСТАТИ

В Челябинске объявлен сбор подписей против строительства дельфинария

В петиции говорится:

- Косатки выпрыгивают из воды, чтобы получить горсть рыбы, а на дельфинах люди ездят, как на водных лыжах. Работники дельфинариев любят говорить публике, что дельфины не стали бы слушаться, если бы не были счастливы. Даже внешность дельфинов говорит о том, что они счастливы – ведь с их морд не сходит улыбка. Но большинство посетителей дельфинариев не знают, что за этой кажущейся «улыбкой» стоят страдания животных.

Подписать петицию можно здесь.

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