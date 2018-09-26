2018-09-26T13:02:30+03:00
Общество

Мусорный скандал: Челябинск признан самым грязным миллионником

По числу стихийных свалок город оказался лидером в стране
Инна КУМЕЙКО
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Мусор из челябинских дворов не вывозят после закрытия городской свалки.Мусор из челябинских дворов не вывозят после закрытия городской свалки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«От вас плохо пахнет» — это про нас, про Челябинск. За окном золотая осень, солнце бьет в окна. Но гулять не хочется: очень уж скверные ароматы на улице. Вторую неделю над городом витает кислый запах помойки. Вторую неделю из дворов миллионного города не вывозится мусор.

Контейнерные площадки превратились в стихийные свалки. У подъездов появились крысы и мыши. Они пируют: столько угощения! И никто не гоняет. Подвальные кошки трусливо прячутся по углам: очень уж отъелись грызуны.

В сентябре в Челябинске закрыли городскую свалку. Из-за бунта перевозчиков мусора, недовольных тарифами на свои услуги, коммунальные отходы не везут на полигон за городом. Саботажники вывели с рейсов несколько десятков мусоровозов. Без предупреждения, как утверждают власти города. Чиновникам пришлось экстренно просить технику в соседних городах и регионах. Неместные водители путаются в маршрутах, бестолково кружат по дворам. Прокуратура требует возбудить против мятежников уголовные дела, ведь они поставили под угрозу безопасность большого города.

Мусоровозы пригнали из других городов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мусоровозы пригнали из других городов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТЫСЯЧА СИГНАЛОВ SOS

Из-за мусорного коллапса Челябинск совершенно заслуженно получил статус самого грязного города-миллионника. Звание нам присвоил Общероссийский народный фронт по итогам проекта «Генеральная уборка».

Только за неделю в ОНФ поступило больше тысячи сигналов SOS от челябинцев, утопающих в мусоре, чьи дворы превратились в стихийные свалки. Самые отчаявшиеся челябинцы нанимают на свои деньги мусоровозы, чтобы избавить дворы от отходов.

В ОНФ считают, что из-за нерасторопных действий властей Челябинск скоро станет первым городом в стране по числу стихийных свалок. Город стоит на пороге эпидемии. Кстати, в среду, 26 сентября, в мегаполисе введен режим ЧС.

Активисты ОНФ выезжают по жалобам. Они насчитали 321 стихийную свалку, еще 200 сигналов проверяются. Звонки от жителей не прекращаются.

Во дворах уже неделю стоит смрад из-за помоек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во дворах уже неделю стоит смрад из-за помоек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТЪЕВШИЕСЯ КРЫСЫ ПОЙДУТ В ПОДЪЕЗДЫ

— Баки давно спрятаны под мусором. Помойки расползаются по дворам, мусор есть на детских площадках, на территориях школ и детсадов, лежит вдоль дорог. Мыши и крысы, расплодившиеся на помойках, с приходом холодов переместятся в подвалы домов, — рассуждает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Сейчас региональное отделение ОНФ просит прокуратуру УрФО проверить действия органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации Челябинска и области: ведомства не оперативно реагируют на угрозу близкой катастрофы. А властям Челябинска активисты ОНФ предлагают выйти на субботник и вместе разобрать хотя бы одну свалку.

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