Мусорный скандал: Челябинск признан самым грязным миллионником

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-26T13:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«От вас плохо пахнет» — это про нас, про Челябинск. За окном золотая осень, солнце бьет в окна. Но гулять не хочется: очень уж скверные ароматы на улице. Вторую неделю над городом витает кислый запах помойки. Вторую неделю из дворов миллионного города не вывозится мусор.

Контейнерные площадки превратились в стихийные свалки. У подъездов появились крысы и мыши. Они пируют: столько угощения! И никто не гоняет. Подвальные кошки трусливо прячутся по углам: очень уж отъелись грызуны.

В сентябре в Челябинске закрыли городскую свалку. Из-за бунта перевозчиков мусора, недовольных тарифами на свои услуги, коммунальные отходы не везут на полигон за городом. Саботажники вывели с рейсов несколько десятков мусоровозов. Без предупреждения, как утверждают власти города. Чиновникам пришлось экстренно просить технику в соседних городах и регионах. Неместные водители путаются в маршрутах, бестолково кружат по дворам. Прокуратура требует возбудить против мятежников уголовные дела, ведь они поставили под угрозу безопасность большого города.

Мусоровозы пригнали из других городов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТЫСЯЧА СИГНАЛОВ SOS

Из-за мусорного коллапса Челябинск совершенно заслуженно получил статус самого грязного города-миллионника. Звание нам присвоил Общероссийский народный фронт по итогам проекта «Генеральная уборка».

Только за неделю в ОНФ поступило больше тысячи сигналов SOS от челябинцев, утопающих в мусоре, чьи дворы превратились в стихийные свалки. Самые отчаявшиеся челябинцы нанимают на свои деньги мусоровозы, чтобы избавить дворы от отходов.

В ОНФ считают, что из-за нерасторопных действий властей Челябинск скоро станет первым городом в стране по числу стихийных свалок. Город стоит на пороге эпидемии. Кстати, в среду, 26 сентября, в мегаполисе введен режим ЧС.

Активисты ОНФ выезжают по жалобам. Они насчитали 321 стихийную свалку, еще 200 сигналов проверяются. Звонки от жителей не прекращаются.

Во дворах уже неделю стоит смрад из-за помоек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТЪЕВШИЕСЯ КРЫСЫ ПОЙДУТ В ПОДЪЕЗДЫ

— Баки давно спрятаны под мусором. Помойки расползаются по дворам, мусор есть на детских площадках, на территориях школ и детсадов, лежит вдоль дорог. Мыши и крысы, расплодившиеся на помойках, с приходом холодов переместятся в подвалы домов, — рассуждает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Сейчас региональное отделение ОНФ просит прокуратуру УрФО проверить действия органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации Челябинска и области: ведомства не оперативно реагируют на угрозу близкой катастрофы. А властям Челябинска активисты ОНФ предлагают выйти на субботник и вместе разобрать хотя бы одну свалку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06