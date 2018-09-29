2018-09-28T16:17:41+03:00
Общество

Погода в Челябинске на октябрь 2018: пик золотой осени и дожди

Ирина ГОЛЛАЙ
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Октябрь, пожалуй, самый красивый и солнечный месяц осени.Октябрь, пожалуй, самый красивый и солнечный месяц осени.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Октябрь совершенно удивительный месяц. Если в самом начале он радует ярким солнцем и золотом листьев, то в конце может удивить непогодой и даже снегом. Да-да, в холодные годы на Южном Урале уже в конце октября может установиться снежный покров. Но это все-таки исключение. Мы узнали, какой будет погода в Челябинске на октябрь 2018 года.

АНОМАЛИЙ НЕ ЖДЕМ...

Начало месяца, если верить синоптикам, будет похожим на текущие дни: в меру прохладно (до +13…+17 днем), слегка дождливо, но в целом можно планировать выезды на природу и любоваться красотами родного края. Он сейчас хорош как никогда. Ярко-синее небо, плывущие по нему плотные облака, а на земле — настоящее буйство красок. Если рядом есть водоем, ценность пейзажа поднимается вдвое!

Но уже 5 октября, то есть к будущим выходным, температура пойдет на спад. К 10 октября в Челябинске похолодает до +7...+8 градусов. Ощутимых осадков синоптики не обещают.

Потом на несколько дней потеплеет до +10. И октябрь снова покатиться под откос: дневные температуры к концу месяца упадут до нуля градусов, участятся дожди. Ночами столбик термометра может показывать -3…-4 градуса. Тогда на смену дождям, вероятно, придут смешанные осадки и снег.

— Каких-либо аномалий мы не ожидаем, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в Челябинском гидрометцентре. — Хотя были года, когда в октябре столбик термометра поднимался до +25 и опускался до -24 градусов.

...И ПОГЛЯДЫВАЕМ НА СТОЛИЦУ

Обычное дело для октября — это заморозки на почве и в воздухе. Внезапно может ударить заблудившаяся гроза, но короткая — всего минут на 15. Иногда яркость красот приглушает туман. Но, по большей части, над городом светит солнце.

В целом погода в Челябинске в октябре повторяет московскую, так ветры к нам дуют с запада, северо-запада. А значит, смело ориентируемся на столицу. Смотрим, что там у них, и ждем повторения спустя пару дней.

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