В мэрии Челябинска отчитались о победе над мусорным коллапсом

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-01T08:09:40+03:00

Этот снимок сделан на контейнерной площадке во дворе дома №101а по ул. братьев Кашириных вечером 30 сентября. В соседних дворах - такие же помойки. Фото: Инна КУМЕЙКО

Однако не везде контейнерные площадки еще чистые

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Во дворах по ул. Братьев Кашириных помойки все больше. К мешкам с пищевыми отходами добавились спиленные ветви, ломаная мебель. Во дворе дома №101 по ул. Братьев Кашириных — две заваленные контейнерные площадки, во дворе дома №99 а — тоже две площадки, у детского садика во дворе дома №107 — свалка. По ул. Краснознаменной — свалка в частном секторе.

Мусор тяжелый, промоченный дождями выходных дней. Когда его вывезут — неизвестно. Челябинск продолжает удерживать звание самого грязного города-миллионника.

ИЗУЧАЮТ МАРШРУТЫ

В администрации Челябинска, между тем, благодарят всех, кто сражался с мусорным коллапсом.

— Спасибо, прежде всего, главам Озерска, Снежинска, Миасса, Златоуста, Красноармейского, Сосновского, Еткульского районов за предоставленную технику. Спасибо Екатеринбургу, который тоже перегнал мусоровозы. Прошу жителей помнить о том, что водители в городе новенькие, некоторое время понадобится на изучение ими логистики. Но мы входим в рабочий график, — сказал в понедельник, 1 октября, на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев.

По словам начальника Управления экологии и природопользования администрации Челябинска Евгения Крехтунова, мусор большого города принимают полигоны в Полетаево и в Урефтах. За два выходных дня вывезено более 9 тыс т. Еще осталась на площадках, в среднем, двухдневная норма: около двух тыс. т отходов.

Кстати, режим ЧС, введенный Евгнением Тефтелевым в Челябинске на прошлой неделе, еще не снят.

ЗВОНИТЕ В ГОРЭКОЦЕНТР

В мэрии заявляют, что нет ни одной брошенной контейнерной площадки, что параллельно идет замена старых мусорных баков объемом 0,6 куб м на вместительные евробаки объемом 1,1 куб м.

Координирует работу перевозчиков мусора МУП «ГорЭкоЦентр». Предыдущий начальник, Игорь Галичин, уволен. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас вместо него назначен Дмитрий Никишин. опытный чиновник, девять лет проработавший в городском Управлении экологии.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ У ВАС ВО ДВОРЕ ГРЯЗНО?

Если и у вас еще не вывезена свалка мусора из двора, звоните в МУП «ГорЭкоЦентр». Тел. (351) 261 94-77, 261 92-86.

Калининский район: 791-94-10, 791-19-91

Курчатовский район: 741-45-48

Ленинский район: 256-23-05

Металлургический район: 735-80-14

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