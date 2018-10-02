Мусорный скандал в Челябинске: возбуждено 22 дела
Вот и миновал час икс, который отводил губернатор Борис Дубровский на освобождение Челябинска от стихийных свалок. К 1 октября должны были вычистить все контейнерные площадки. Однако, как минимум 34 площадки так остаются неубранными. Такие данные приводит прокуратура. Но судя по постам в соцсетях, их может быть больше!
Режим ЧС, введенный в городе, до сих пор не снят. Особенно много свалок во дворах Калининского района: что ни контейнерная площадки, то помойка.
— У нас во дворе свалку убрали, но мусор вывозят нерегулярно, потому кучи копятся постоянно. Наверное, статус самого грязного города-миллионника Челябинск будет носить еще очень долго, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница дома №101 по ул. братьев Кашириных Оксана Басенко.
В прокуратуре Челябинской области прошло совещание с чиновниками областного и городского уровня. Обсуждали текущую ситуацию с вывозом отходов. Часть мусоровозов привлекли из других городов области. И там тепер тоже копится мусор.
Прокуратура мониторит контейнерные площадки, требуя от властей соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Районным прокурорам поручено вести проверки до реального устранения нарушений.
Против управляющих организаций и перевозчиков твердых бытовых отходов возбуждено 22 административных дела. Против должностных лиц администрации Челябинска и и МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
Если у вас во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии».
Прокуратура Челябинска — 779-50-18
Прокуратура Калининского района — 772-29-12
Прокуратура Курчатовского района — 741-12-76
Прокуратура Ленинского района — 253-14-39
Прокуратура Металлургического района — 735-44-52
Прокуратура Советского района — 779-50-26
Прокуратура Тракторозаводского района — 774-85-72
Прокуратура Центрального района — 263-97-75
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