Мусорный скандал в Челябинске: возбуждено 22 дела

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-02T12:00:05+03:00

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Вот и миновал час икс, который отводил губернатор Борис Дубровский на освобождение Челябинска от стихийных свалок. К 1 октября должны были вычистить все контейнерные площадки. Однако, как минимум 34 площадки так остаются неубранными. Такие данные приводит прокуратура. Но судя по постам в соцсетях, их может быть больше!

Режим ЧС, введенный в городе, до сих пор не снят. Особенно много свалок во дворах Калининского района: что ни контейнерная площадки, то помойка.

— У нас во дворе свалку убрали, но мусор вывозят нерегулярно, потому кучи копятся постоянно. Наверное, статус самого грязного города-миллионника Челябинск будет носить еще очень долго, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница дома №101 по ул. братьев Кашириных Оксана Басенко.

В прокуратуре Челябинской области прошло совещание с чиновниками областного и городского уровня. Обсуждали текущую ситуацию с вывозом отходов. Часть мусоровозов привлекли из других городов области. И там тепер тоже копится мусор.

Прокуратура мониторит контейнерные площадки, требуя от властей соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Районным прокурорам поручено вести проверки до реального устранения нарушений.

Против управляющих организаций и перевозчиков твердых бытовых отходов возбуждено 22 административных дела. Против должностных лиц администрации Челябинска и и МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если у вас во дворе не вычистили площадку или мусоровоз приезжает не по графику, звоните на «горячие линии».

Прокуратура Челябинска — 779-50-18

Прокуратура Калининского района — 772-29-12

Прокуратура Курчатовского района — 741-12-76

Прокуратура Ленинского района — 253-14-39

Прокуратура Металлургического района — 735-44-52

Прокуратура Советского района — 779-50-26

Прокуратура Тракторозаводского района — 774-85-72

Прокуратура Центрального района — 263-97-75

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