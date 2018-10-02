2018-10-02T15:43:45+03:00
Политика

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку

Его «переманила» более интересная работа
Ирина ГОЛЛАЙАндрей АБРАМОВ
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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку. Фото: администрация губернатора Курганской областиГубернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку. Фото: администрация губернатора Курганской области
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Курганская область осталась без губернатора. Во вторник, 2 октября, глава региона Алексей Кокорин сложил полномочия. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

В сообщении говорится, что решение уйти в отставку было обдуманным, а причина проста — Кокорин нашел новую работу. По данным СМИ, он получил предложение занять вакантное место в совете директоров одной из госкорпораций. Там его деятельность будет связана с промышленностью. Теперь уже экс-губернатор признался, что будет трудиться в Москве, но в то же время посещать регионы. Название корпорации чиновник не раскрывает.

Последние месяцы медиа активность Кокорина свелась к минимуму. Фото: администрация губернатора Курганской области

Последние месяцы медиа активность Кокорина свелась к минимуму. Фото: администрация губернатора Курганской области

Выборы в Курганской области будут в следующем году. Врио на место губернатора пока не назначен. По слухам, это может быть кто-то из руководителей Тюмени, на которую в некоторых вещах старается равняться Курган.

— Последние годы активность Кокорина в регионе снижалась с каждым годом. Даже в СМИ количество упоминаний упало. Губернатор был абсолютно инертен. Пишут, что его рейтинг 42%, но это не так. Различные опросы в социальных сетях выдают в лучшем случае 10-15%. Комментарии преимущественно негативные. Поддержки никакой нет, абсолютно. Кокорин ушел на фоне множества негативных новостей, которые были в последние месяцы, — рассказал журналист из Кургана Илья Винштейн.

По словам нашего собеседника, люди в целом положительно отнеслись к его отставке.

— Единственное, чем может запомниться его срок правления — это высокие урожаи 2017 года, но это скорее не его заслуга, просто так совпало. Каких-то новаторских положительных решений за 4 года принято не было. Зато выросли расходы на аппарат и пиар, — поделился Винштейн.

Кокорин любил поохотиться. Фото: администрация губернатора Курганской области

Кокорин любил поохотиться. Фото: администрация губернатора Курганской области

СПРАВКА «КП»

Алексею Кокорину 57 лет. Родился в небольшом селе Курганской области. После школы закончил СПТУ, работал в местном совхозе. Но призыв в армию изменил его жизнь. Служил Кокорин в Германии, потом работал в милиции, на заводе. В 90-х годах подался в бизнес. Раскрыл себя как политический деятель.

В 1996-м стал депутатом Шадринской городской Думы и мэром Шадринска — города в Курганской области. Занимал этот пост много лет. В 2014 году возглавил Курганскую область, сменив на посту губернатора Олега Богомолова. Полномочия губернатора Алексей Кокорин сложил раньше срока. Его предшественник Олег Богомолов занимал кресло губернатора почти 20 лет.

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