“Душок” челябинского мусорного коллапса дошел до генпрокуратуры

3 Окт. 11:20 2018-10-04T07:13:42+03:00

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Тем временем в городе на фоне помоек устраивают фотосессии с профессиональными моделями.

Беспредел на штрафстоянке: люди часами не могут забрать авто. Оформления бумаг им приходится ждать в помещении без отопления и туалета.

В студии журналисты «Комсомольской правды» Лидия Андреева и Макс Бережнов и юрист, общественный деятель Дмитрий Шлемин