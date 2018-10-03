2018-10-04T07:13:42+03:00
Тема дня — Челябинск

«Душок» челябинского мусорного коллапса дошел до генпрокуратуры

Максим БережновЛидия АНДРЕЕВА
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Тем временем в городе на фоне помоек устраивают фотосессии с профессиональными моделями.

Беспредел на штрафстоянке: люди часами не могут забрать авто. Оформления бумаг им приходится ждать в помещении без отопления и туалета.

В студии журналисты «Комсомольской правды» Лидия Андреева и Макс Бережнов и юрист, общественный деятель Дмитрий Шлемин

“Душок” челябинского мусорного коллапса дошел до генпрокуратуры

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