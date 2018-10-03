Депутат из Троицка попался на браконьерской охоте в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-03T17:09:16+03:00

После долгой погони за ним егерь оказался в больнице

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Черная Mitsubishi появилась на поле под Троицком во вторник ночью. Машина двигалась вдоль кромки леса. Пассажир иномарки через окно освещал лес и поле большим фонарем.

Так делают браконьеры. Они выслеживают косуль, догоняют и безжалостно убивают. Хотя охота «с колес» в России запрещена.

На защиту животных в ту ночь встали три друга-егеря. Один заметил подозрительный свет и тут же поднял тревогу.

— Было около двух чночи, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» участник этих событий. — С напарником мы подъехали к браконьерам на «УАЗе», остановились метров за сто и включили фары. Те в ответ ударили по газам...

Почти час браконьеров преследовал служебный «УАЗ Патриот». В пыли, впотьмах вести погоню по полям и пролескам было непросто.

Пытаясь оторваться, браконьеры слепили егерей фонарем. И в какой-то момент «УАЗ» прорвал заднее колесо, напоровшись на камень. Скорость резко упала, преступники могли скрыться. Егеря вызвали на помощь третьего друга на служебной «Ниве».

Он догнал преступников, и две машины столкнулись…

«ИЗ ОДНОГО РУЖЬЯ ЯВНО СТЕЛЯЛИ»

Когда «УАЗ» подъехал к месту аварии, «Нива» лежала на левом боку, а рядом егерь Валерий Телегин. Он попытался что-то сказать, но потерял сознание.

Если судить по характеру повреждений, злополучная Mitsubishi перевернулась и снова встала на колеса. Рядом с ней с окровавленной головой сидел председатель районного охотхозяйства , тут же стояли депутат райсовета и еще один местный житель.

— Депута тут же полез в салон. Он достал из машины ружье и спрятал его в чехол. Еще одно ружье, как потом оказалось, оставалось в салоне. Я почувствовал запах пороха. Это значит, как минимум, одно стреляло, — рассказал наш собеседник.

Егерь вылетел из служебной "Нивы", поломал ребра, получил травму черепа и сотрясение мозгла.

Егеря вызвали «скорую» и полицию. Двух пострадавших увезли в больницу. Сотрудник охотхозяйства Валерий Телегин получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у мужчины сломаны семь ребер, сейчас он находится в травматологии. Егеря даже хотят переправить в челябинскую больницу.

Характер травмы нарушителя нам уточнить не удалось. На работе сегодня он не появился, официально ушел на больничный. И хотя мы оставили секретарю телефоны редакции, на контакт с журналистом он не вышел.

У депутата , по нашим данным, травма ключицы. Но его телефоны ни в горсовете, ни в Собрании молодых депутатов Челябинской области (а он числится его членом) нам не дают. А на просьбу связаться в с редакцией в социальных сетях депутат не ответил.

— Такое ДТП под Троицком было, — подтвердили редакции «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — При осмотре Mitsubishi полиция нашла ружья. Составлен административный протокол за нарушение правил перевозки оружия. Инициирована проверка, которая установит, был ли факт браконьерства.

Чаще всего жертвами ночной охоты с фонарями становятся косули.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ТРОЕ ДЕТЕЙ МОГЛИ ЛИШИТЬСЯ ОТЦА

Эта история вызвала большой общественный резонанс среди охотников Троицкого района. Прежде всего, людей возмутил состав преступной компании: Один — юрист, работал милиционером, член уважаемой политической партии. Другой, из охотхозяйства, по долгу службы обязан защищать наше зверье. А сам отправился ночью на чужой машине с казахскими номерами стрелять копытных…

— Огорчает, что наши егеря беззащитные. Они идут на преступников с голыми руками. В феврале под Карталами, уходя от такой же погони, браконьер просто инспетора рассрелял. Три ребенка Телегина тоже могли остаться сиротами, — говорит бывший председатель Троицкого охотхозяйства Иван Каменецкий.

Он надеется, что вина браконьеров будет доказана, а преступление не останется без ответа.

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