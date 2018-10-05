«Работают непрофессионалы»: скоро зима, а на Алом поле в Челябинске конца работы не видать

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-04T17:58:55+03:00

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Нижняя часть парка Алое поле похожа на панораму битвы: половина дорожек исковеркана, повсюду кучи земли и тротуарной плитки.

Реконструкцию мы обсудили на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM. Полный эфир можете послушать и даже посмотреть в конце статьи.

В студии лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов и гендиректор консалтинговой компании Артур Андреев.

ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ ИЗМЕНИТЬ СКВЕР

Лев Владов: То, что там происходит — результат программы «Комфортная городская среда», которую запустил минстрой. Работают совершенно непрофессионалы. Я видел, как начинали проектировать этот сквер. Хотел предложить свою помощь, но потом администрация сама все сделала. Выходы из парка не безбарьерные. Трудно будет людям с инвалидностью, на роликах и велосипеде, родителям с колясками.

В новый проект добавили несколько дорожек из самой дешевой плитки. Старую сняли, положат серую брусчатку. Потратят около 35 млн рублей. Это огромная сумма, можно до неузнаваемости изменить сквер. Но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет.

Рабочие не спешат и непонятно почему, ведь близится зима. Подрядчик некомпетентный, видно сразу. Если бы хотели сделать хорошо, то подрядчиков таких бы не выбирали. Главное, чтобы деревья не рубили. Все остальное потом можно исправить, демонтировать…

— То есть смириться с тем, на что потратили наши деньги?

Л.В.: Знаете, мы много с чем смиряемся в этом году, верно?

Артур Андреев: Получаем посредственный парк. А ведь можно сделать оригинально. Место позволяет. И парк стал бы визитной карточкой Челябинска. А так деньги выделяются, осваиваются...

Памятники пионеров-героев снесли, чтобы снова сделать, только на этот раз из камня. Абсолютно бесполезная трата денег.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БЕЗ ВАУ-ЭФФЕКТА

Л.В.: Я видел проект. Он не совсем скучный. Но вау-эффекта не будет. Политика последнее десятилетие не заточена на благоустройство и качество. Мы не думаем о велосипедистах, людях с колясками. В прошлом году я катался на велосипедах с главой Центрального района, смотрели где, что можно сделать.

— И что-то изменилось за год?

Л.В.: Нужно понимать, что у района нет полномочий на такие преобразования. Это должны делать городские чиновники, управление дорожного хозяйства…

А.А.: А эти ребята не хотят на велосипеде с вами прокатиться?

Л.В.: Нет, эти точно не хотят.

А.А.: Вопрос в приоритетах: кто главный на дороге водители или пешеход? В Европе главный пешеход и вся инфраструктура под это.

В парке творится строительный хаос.Фото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИЙ

— Работы закончат в конце октября, принимаем — в начале ноября, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Учитывая, что там асфальт делать не надо, с бетоном не работают, то от погоды не зависим. В этом году мы делаем всю тройничную сеть, увеличиваем ее в два раза. Благоустраиваем все народные тропы.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ

Л.В.: Я сейчас учусь по программе архитекторы.рф. Сто человек со всей страны там учатся: чиновники, главные архитекторы областей. Наших там нет.

Я предупреждаю челябинских чиновников: соседние города начинают развиваться, российские города уже начинают меняться, там появляются общественные пространства, оживает общественный транспорт.

Если мы не начнем шевелиться, то люди так и будут уезжать. Сегодня ради европейской жизни не обязательно ехать заграницу, достаточно поменять город России.

— Еще нам бы побольше велодорожек.

— Велодорожка в общественных пространствах — это не всегда хорошо. Чиновники всегда порываются сделать ее в скверах. Но сквер — место отдыха, а велосипед — транспорт, а не развлечение. Это мнение мировых экспертов.

А.А.: Я бы с вами не согласился. Есть пример Скандинавии.

Л.В.: В сквере можно проехать и по основным тропкам, если надо. Нет смысла разделять, все равно люди будут ходить там, где ездят велосипедисты. И они будут конфликтовать.

А.А.: В Тюмени сделали велодорожку вдоль набережной, параллельно пешеходной. То есть людям нет смысла идти по ней, и велосипедисты никому не мешают.

Л.В.: А я видел заголовки архитекторов про эту велодорожку в духе «денег много, ума мало». Это большая тема для разговора профессионалов. Я же веду к тому, что нужно прежде всего безбарьерная среда, чтобы хотелось пользоваться велосипедом, самокатом, а не машиной.

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