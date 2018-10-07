2018-10-07T17:56:38+03:00
Спорт

Магнитогорец смотрел поединок вместе с куклой Хабиба

Предприниматель Денис Дугинец нарядил Нурмагомедова в бурку, а Макгрегора — в юбку
Сергей СМИРНОВ
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Хабиб в папахе, в бурке и с кинжалом. Фото Дениса Дугинца.Хабиб в папахе, в бурке и с кинжалом. Фото Дениса Дугинца.
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Поклонники Хабиба Нурмагомедова не спали всю ночь. И не зря! В четвертом раунде боец смешанных единоборств задушил своего заклятого соперника Конора Макгрегора. Не удалось Конору унизить горячего дагестанца!

Мастер спорта по каратэ Денис Дугинец смотрел поединок в обнимку с Хабибом. А точнее — с его куклой! Перед поединком предприниматель из Магнитогорска сделал две куклы — Хабиба и Конора. Хабиб в папахе, в бурке и с кинжалом, а Конор — в килте и с волынкой.

А это Конор — в килте и с волынкой. Фото Дениса Дугинца.

А это Конор — в килте и с волынкой. Фото Дениса Дугинца.

Денис изготавливает эксклюзивные куклы политиков и спортсменов — Владимира Путина, Дональда Трампа, великого японского бойца каратэ Мацутацу Ояму, хоккеиста Валерия Харламова. Что касается хоккея, то у Дениса есть мечта сделать куклы всех игроков КХЛ, а начнет он, конечно, с игроков «Металлурга».

Для изготовления кукол Денис использует силикон, жидкий пластик, мягкий наполнитель. Костюмы шьет из настоящей ткани для кимоно, камуфляжа или лоскутков хоккейного джерси. Куклы очень эластичны. Например, Владимир Вольфович Жириновский в жизни ни за что на шпагат не сядет, а его кукла в кимоно — пожалуйста! Ни Владимира Путина, ни Рамзана Кадырова сломать невозможно. Разве что согнуть пальцы…

В Магнитке будет проходить турнир по смешанным единоборствам «Стальное сердце». Для него Денис готовит в качестве подарков куклы сильных мира сего, например Арнольда Шварценеггера и Федора Емельяненко. А ко дню рождения Джона Ленного, которое битломаны будут отмечать 9 октября — фигурки великих музыкантов.

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