Мигранты по ночам стаскивают в новые кварталы Челябинска нелегальные киоски

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-09T14:27:56+03:00

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В прошлом году власти Челябинска наконец заинтересовались проблемой ларьков и хоть немного, но почистили гостевой маршрут от уродливых шалашей. Но как говорят в дешевых ужастиках: «Зло всегда возвращается». В нашем случае реинкарнация ободранных киосков началась в Парковом.

ОБЕЩАЮТ СНЕСТИ ГОДАМИ

Жители даже придумали иронически-грустный тег #ПодготовкаКШОС, под которым выкладывают снимки торговых лавок. За летние месяцы в районе появились с десяток ларьков. Численность начинает расти в геометрической прогрессии. Например, с начала октября в Парковый привезли еще четыре ларька.

— Делают это ночью. Ставят прям на газон. Еще одна шаурмячная. Власти просто издеваются над нами. 100% кто-то из чинушек замешан в этом бизнесе, скоро весь Парковый будет в незаконных шуармячных. А власти только разводят руками, говорят незаконный, нужно демонтировать. В общем бла-бла-бла! В Парковом так уже пару лет стоят киоски и работают, дожидаются демонтажа. И не забывайте, все отходы своей паразитической жизнедеятельности они будут выливать на газон! — восклицает житель микрорайона Кристина.

Видно, что павильон шашлычной раньше стоял в другом месте и его перенесли в Парковый. Фото: Кристина Романова

УГРОЖАЮТ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Разузнать, кто такие и откуда, решил неформальный лидер района Дмитрий Григорчик — администратор группы «Парковый Челябинск» «ВКонтакте»:

— Меня встретили нерусские. Начали грубить, угрожали: «Мы здесь хозяева, это наша земля, что хотим то и делаем». В следующий раз я отправился туда с участковым, но на месте мы никого не застали. Полицейские составили материал, отправят его в администрацию, но демонтировать его они не могут. Поймите, что покупатели в этих киосках — маршрутчики, а не жители района. Они же загаживают все вокруг своих парковок.

— Обратила внимание, что в последнее время киосков стало больше. Мы подъезжали к ним, чтобы проверить документы, но внутри никого — стоят закрытыми. Будем следить дальше. Жители обращаются. Составляем протоколы о незаконной предпринимательской деятельности. Недавно пришли два ответа из администрации по двум киоскам на Краснопольском проспекте — будут сносить, — рассказала старший участковый микрорайона «Парковый» Яна Кириллова.

В 55 микрорайоне появились целые торговые ряды из киосков. Фото: Юлия Савосина

ВЛАСТИ ПОТЕРЯЛИ КОНТРОЛЬ

Незаконные объекты выявляет Комитет по управлению имуществом и земельным отношениями. Им в помощь — управление торговли. Не под запись чиновники признаются, что про беду Паркового слышали.

— Все дело в процедуре демонтажа. Сначала дают две недели на добровольный снос. За это время торговцы успевают переставить киоск на соседнюю остановку. Или если хотят скрыться, то вовсе бегут в отдаленные районы вроде Паркового. Получается, нужно опять устраивать проверку, фиксировать незаконный объект и выдавать предписание на его демонтаж.

Единственная более-менее действенная мера пока работает только против нерасторопных коммерсантов. Если в течение двух недель они не убрали точку, то ее увозят на «штрафстоянку». Забрать ларек можно только предъявив на него документы, что в случае с нелегалами практически невозможно.

— Призываем чиновников к борьбе с этим стихийным ларечным беспределом. Очень много обращений с северо-запада. Еще больше с Паркового. На конечных маршруток большое количество стихийных ларьков. Ужасный вид, собраны будто из мусора. Там продают фрукты-овощи, шаурму. В помещении нет санузлов, полная антисанирия. Непонятно, как обращаются с продуктами. Павильоны не платят налогов плюс составляют конкуренцию легальному бизнесу.

— Наши власти не контролируют размножение стихийных ларьков. Призываем чиновников отреагировать, провести рейды, чтобы киоски перестали портить облик молодого района. Также мы направим обращение в прокуратуру, чтобы они подключились к решению вопроса, — рассказал член штаб ОНФ по челябинской области, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА КИОСК

Самое просто отправить жалобу в городскую администрацию на имя главы города Евгения Тефтелева. Там канцелярия разберется, в какую из структур перенаправить письмо. Еще проще написать через интернет-приемную на сайте горадминистрации. Четко укажите адрес, ориентиры, рядом с которым находится киоск, чтобы комиссии было проще его найти. Сфотографируйте киоск и прикрепите фото к обращению.

На ответ у чиновников есть 30 рабочих дней. Если не реагируют — обращаемся в прокуратуру.

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