В Челябинске врачи научились лечить мозг без кровавой операции

Эту болезнь называют гидроцефалией, а в народе — водянкой головного мозга. На Южном Урале в такой операции сейчас каждый год нуждаются около ста пациентов. В основном, это люди трудоспособного возраста.

Состояние это тяжелей не придумаешь: из-за сбоя спинномозговая жидкость не может выйти из желудочков мозга и распирает его изнутри. Если с этой проблемой не справиться, пациент умирает.

Раньше нейрохирурги проводили своим подопечным шунтирование мозга. В него вставляли тонкую трубочку, по которой жидкость шла в брюшную полость. Увы, у каждого десятого пациента шунт забивался, и врачам приходилось оперировать больного вновь.

ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ПАЦИЕНТ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Этой осенью нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы освоили новый метод лечения, уже бескровный. Он позволяет обойтись без шунтов. Теперь пациентам с гидроцефалией будут провощить щадящую операцию — эндоскопическую вентрикулостомию.

При помощи нейроэндоскопа хирурги делают небольшие отверстия в желудочке мозга. И скопившаяся там жидкость беспрепятственно вытекает во внемозговые цистерны. Человек идет на поправку. Уже через сутки после вмешательства его выписывают домой. И он может быстро вернуться к полноценной жизни.

— Операцию выполняют через небольшое отверстие в черепе. Этот метод малотравматичный и надежный. В отличие от шунтирования, которое длится около часа, операция занимает 10-20 минут, — рассказал заведующий кафедрой нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени академика Павлова Владислав Черебилло.

ФАНТАСТИКА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

На днях питерский врач провел мастер-класс для нейрохирургов и неврологов Южного Урала. Его лекцию и саму операцию в режиме он-лайн транслировали во все лечебные учреждения области.

Лекцию доктора с мировом именем по интернету смогли посмотреть доктора со всей Челябинской области. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

— Мы благодарны правительству области, губернатору, администрации ЧОКБ за оснащение наших операционных, — признался газете «Комсомольская правда» — Челябинск» заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Челябинской области Сергей Пашнин. — Современная аппаратура позволяет осваивать методики, которые еще вчера казались фантастикой. А телемедицина делает мастер-классы мировых светил доступными рядовым нейрохирургам.

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