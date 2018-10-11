«Вновь метеорит к Челябинску летит?»: в небе над городом засняли НЛО

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-11T08:52:08+03:00

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Эту запись сделала челябинка Анастасия Юрова.

— 9 октября летела в Челябинск. Когда самолет заходил на посадку, на уровне облаков я увидела отчетливый след в небе. Никогда до этого ничего подобного я не встречала. Поэтому решила снять его на видео. Что это?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/672827" frameborder="0"></iframe> НЛО над Челябинском.

Смотрим видео. Неопознанный объект идет резко по диагонали. След тянется сверху вниз. Что это: пикирующая ракета? Новый метеорит? Мы сами сколько раз летали, но ничего такого не встречали... Это точно НЛО!

Ролик мы попросили посмотреть доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ кандидата физико-математических наук Сергея Замоздру.

— Это вполне может быть небольшой болид, подобный Челябинскому, только в сто раз меньше. Узкая белая полоска на видео похожа на конденсационный след от ракеты или другого летательного аппарата. Подобные следы только больших размеров бывают от самолетов. Здесь наблюдается едва заметный след: либо из-за большой высоты объекта, либо из-за сильного ветра, который быстро разрушает очертания.

Сюжет мы отправили ученым ЮУрГУ:

— Эксперты аэрокосмического факультета посмотрели видео: это инверсионный след самолета на большой высоте. Обычное дело, — прокомментировали в пресс-службе вуза.

А что думаете вы, читатели? Может быть, это все-таки НЛО, маскирующеесяя под инверсионный след? Пишите в комментарии!

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