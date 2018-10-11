«Он подарил вторую жизнь дочери»: челябинцы попросили донора стать крестным отцом их малышке
На днях в одной из групп во «ВКонтакте» мужчина из Челябинска разыскивал донора, чью кровь перелили его 10-месячному ребенку.
— Хотим отблагодарить его за то, что он подарил вторую жизнь нашей дочери, — написал Артур Антошен.
РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ
Имя спасителя было известно, поэтому пользователи соцсети быстро смогли его разыскать. Аркадию Москвитину 22 года. Он работает на челябинском заводе слесарем по сборке металлоконструкций. У него редкая группа крови — третья отрицательная. И он сдает ее уже два года. Это был седьмой раз. Особенный!
— Раньше я сдавал кровь в общий банк. А в этот раз получилось по-другому. Я просматривал записи в различных донорских сообществах в Интернете. Увидел, что тяжело больному ребенку нужна кровь — такая же, как у меня. Прошел обследование и сдал кровь. Там же в больнице я познакомился с родителями девочки, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» Аркадий Москвин.
«ЭТО ДЕЛАЮ НЕ ДЛЯ ВЫГОДЫ...»
У малышки Вали — серьезное сердечное заболевание. Благодаря врачам и Аркадию, она пошла на поправку. Счастливые родители решили отблагодарить донора. Нашли его с помощью поста в соцсетях и предложили материальное вознаграждение. Парень отказался.
— Я не для своей выгоды занимаюсь донорством. Делаю это для того, чтобы люди, которые нуждаются в крови, могли продолжить жить счастливо, — пояснил он.
Тогда Артур Антошен сделал спасителю своей дочери другое предложение.
— Мне предложили стать крестным отцом Вали, и я согласился. Дату крещения пока не выбрали, так как малышка еще в больнице. Но как только выпишут, будем крестить, — поделился с «Комсомолкой» Аркадий.
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
В соцсетях Аркадий стал настоящим героем.
— Молодец! Благодаря вам я первый раз задумалась о донорстве, — прокомментировала историю в соцсети челябинка Алена Третьякова.
И она не одна такая. Многие горожане, не сдававшие раньше кровь, после этой истории решили начать. Кстати, Аркадий своим примером уже сделал донором сестру и коллегу по работе.
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