Конец маршруткам! Челябинск получит 300 новых автобусов

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-22T13:21:43+03:00

Но не все верят в этот подарок и в то, что мы сможем им распорядиться, как следует

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— На совещаниях всех уровней цифра звучит та, которая была озвучена раньше: Челябинск должен получить около трехсот автобусов. На наши 24 городские маршрута, которые имеются сейчас. Плюс на те маршруты, которые не обслуживаются должным образом, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

— Триста машин придут уже в следующем году? А после саммитов, что с ними станет?

— Да, автобусы поступят в следующем году. И у нас потом останутся.

— Кто оплачивает эту масштабную покупку?

— Бюджет и инвесторы.

— И сколько денег требуется на покупку?

— Один автобус по госпрограмме, со скидкой правительства РФ, стоит 6,5 млн. руб. Вот и считайте: почти 2 млрд. рублей.

— Это реальные планы? Они осуществимы?

— Этот разговор идет на высоких совещаниях. Может, планы и скорректируются, но вектор задан именно такой.

«ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

У эксперта общественной организации «Гражданский патруль» Александра Агаркова большие сомнения в реальности огромных вложений в челябинский общественный транспорт.

— Есть только один пример государственного участия в транспортном вопросе: во время подготовки Олимпиады в Сочи Москва централизованно закупила автобусы. Но по окончании Олимпиады часть автобусов отправили в Подмосковье. Саммиты ШОС — это не Олимпиада. И гости международных событий не будут добираться из точки А в точку В общественным транспортом, — считает эксперт.

— Но если и будет такая покупка, через три-пять лет автобусы станут ржаветь под снегом и дождем. Потому что мощной ремонтной базы у нашего автопредприятия нет, — говорит Александр Агарков.

Эксперты считают, что на время саммитов ржавые маршрутки с рейсов уберут. А потом все вернется на круги своя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«МАРШРУТКИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ»

Иного мнения Дмитрий Чудиновских, директор аналитического агентства «Интро — Н»:

— Деньги на покупку есть, приобрести 300 автобусов — не проблема. Вопрос в том, как потом этим имуществом распорядиться. На днях снова объявили о новой транспортной схеме, но никто ее не видел. Разрабатывали документ толковые эксперты из Санкт-Петербурга, но я опасаюсь, что суть его свелась только к развитию автобусного транспорта. А уникальный шанс достройки метро никто во внимание не брал! А ведь многие российские города запускали свои ветки к крупным международным событиям. И мы бы поставили точку в нашем долгострое. Но возможность упущена. Позор.

— Избавит ли покупка 300 автобусов город от засилья ржавых маршруток?

— Думаю, перевозчикам дадут команду не выходить в рейсы на время проведения саммитов, а потом все вернется.

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