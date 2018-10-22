В тигриной труппе Багдасаровых родилось пополнение после гастролей на Южном Урале
В Магнитогорске цирковая труппа Карины и Артура Багдасаровых работала месяц. По пути из Челябинской области в Новосибирск в тигрином коллективе случился беби-бум. У шестилетней тигрицы Эрны и 12-летнего тигра Гектора родилась пара малышей.
Артур Багдасаров выложил мимимишное видео: тигрята как молекулы бегают по просторному вольеру. Камера мобильного телефона не успевает за проворными малышами. Только слышен топот крепких лапок.
— Куда же ты лезешь, альпинист мой скалоласковый? Ух, какие вы быстроходные, товарищи тигры, — воркует дрессировщик.
Тигрята родились в цирке Багдасаровых.
Выходит, в Магнитогорске Эрна была на сносях. Выходила ли она в манеж?
— Да, выходила, но для антуража. Никаких номеров не демонстрировала, просто грациозно возлежала, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» администратор цирковой труппы Багдасаровых Денис Козырь.
У тигрицы Эрны это первое потомство. И пока молодая мама от вскармливания тигрят отказалась.
— Бывает такое. В дикой природе хищницы нередко берут паузу для своего восстановления после родов, чтобы потом полностью посвятить себя малышам. Иначе погибнут все трое, — объяснил Денис Козырь.
Но малыши вниманием и питанием не обделены. Первым делом в Новосибирске Багдасаровы кинулись искать козу. Козье молоко очень питательное и полезное для тигрят. Пока искали козу, в городе узнали о том, что тигрятам требуется молоко.
— И неизвестные нам добрые люди привезли… тридцать бидонов козьего молока. И записку приложили: «С огромным уважением к Багдасаровым». Теперь у малышей еды полным-полно, — говорить Козырь.
Сейчас тигрята-толстячки много играют, познавая мир. До года они будут находиться в «яслях», набирать форму. Потом, возможно, станут цирковыми артистами, как их родители.
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