2018-10-22T13:32:50+03:00
Дом. Семья

В тигриной труппе Багдасаровых родилось пополнение после гастролей на Южном Урале

Два полосатых малыша появились на свет по пути из Челябинской области в Новосибирск [видео]
Инна КУМЕЙКО
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У тигрицы Эрны это первое потомство. Фото: Алексей БУЛАТОВ.У тигрицы Эрны это первое потомство. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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В Магнитогорске цирковая труппа Карины и Артура Багдасаровых работала месяц. По пути из Челябинской области в Новосибирск в тигрином коллективе случился беби-бум. У шестилетней тигрицы Эрны и 12-летнего тигра Гектора родилась пара малышей.

Артур Багдасаров выложил мимимишное видео: тигрята как молекулы бегают по просторному вольеру. Камера мобильного телефона не успевает за проворными малышами. Только слышен топот крепких лапок.

Куда же ты лезешь, альпинист мой скалоласковый? Ух, какие вы быстроходные, товарищи тигры, — воркует дрессировщик.

Тигрята родились в цирке Багдасаровых.

Выходит, в Магнитогорске Эрна была на сносях. Выходила ли она в манеж?

— Да, выходила, но для антуража. Никаких номеров не демонстрировала, просто грациозно возлежала, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» администратор цирковой труппы Багдасаровых Денис Козырь.

У тигрицы Эрны это первое потомство. И пока молодая мама от вскармливания тигрят отказалась.

— Бывает такое. В дикой природе хищницы нередко берут паузу для своего восстановления после родов, чтобы потом полностью посвятить себя малышам. Иначе погибнут все трое, — объяснил Денис Козырь.

Но малыши вниманием и питанием не обделены. Первым делом в Новосибирске Багдасаровы кинулись искать козу. Козье молоко очень питательное и полезное для тигрят. Пока искали козу, в городе узнали о том, что тигрятам требуется молоко.

— И неизвестные нам добрые люди привезли… тридцать бидонов козьего молока. И записку приложили: «С огромным уважением к Багдасаровым». Теперь у малышей еды полным-полно, — говорить Козырь.

Сейчас тигрята-толстячки много играют, познавая мир. До года они будут находиться в «яслях», набирать форму. Потом, возможно, станут цирковыми артистами, как их родители.

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