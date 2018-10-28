Губернатор Борис Дубровский встретился с челябинским урбанистом

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-28T13:22:55+03:00

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Разговор Дубровского и членов молодежного совета УрФО состоялся в формате «без галстука». В соцсетях урбанист Лев Владов поделился впечатлениями от этого разговора.

ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ГОРОДА ЗАНИМАЮТСЯ «ДИНОЗАВРЫ»

— Я выступил с небольшой речью и предложениями. Рассказал о проблемах, которые вижу в управлении городом. О том, что активные горожане уже сами готовы выходить на улицы и улучшать город своими руками.

Молодежь стала лучше разбираться в благоустройстве, чем ответственные за это лица. Я рассказал про грязные маршрутки и остановки из профлиста. Про то, что проекты планировки разрабатывают динозавры, помешанные на автомобильном движении и подземных переходах.

Рассказал о проблемах с аудиорекламой и о том, что у нас нет законного рычага запретить ее, — сообщил Лев Владов.

По мнению Владова, городские власти должны теснее работать с неравнодушными горожанами. При мэрии нужно создать экспериментальный департамент развития городской среды. Чтобы на общественных началах активисты могли бы общаться с структурами мэрии и выносить предложения по повышению качества жизни в городе. Тогда у горожан исполнится 100%-ное право быть услышанными.

ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ

Урбанист уверен: губернатору нравится энергия и устремленность молодых.

— Теперь мы знаем, что Дубровский точно в курсе нашей деятельности. Но, кажется, он не до конца уверен в нашей мотивации. Возможно, рядом с главой региона есть те, которые считают, что мы «расшатываем лодку» по чьему-то заказу. А мы просто устали от разрухи в родном городе и твердо намерены это исправить. Я думал, что это очевидно, но, оказывается, злые языки могут очернить любое благое дело. Возможно, это языки тех, чью халтурную работу мы видим и громко говорим о ней.

Проекту «Челябинский урбанист» исполнилось 17 месяцев.

— Забавно, год назад я выступал в Москве перед замгубернаторами и главными архитекторами регионов. Я несколько раз встречался с заместителем министра строительства РФ. Когда он приезжал в Челябинск, он просил показать ему мои городские проекты. Я встречался с мэрами нескольких городов. Вчера я общался с губернатором родной области... Но я никогда не встречался с мэром Челябинска!

На всякий случай, Владов предупредил, что его рассказ о встрече — не пиар губернатора.

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