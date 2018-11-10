Автомобиль в Челябинске: необходимое зло или ненужная роскошь?

Неумолимая статистика — в Челябинске 440 000 машин. Вдумайтесь! На права идут учиться раньше, чем поступают в универ. Но кое-кто в нашей редакции уверен, что машина в 2018 году — это роскошь и еще какая. Полную версию этой вербальной баталии можно посмотреть на видео.

Я ПРОТИВ: МАШИНА ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО

В левом углу ринга — Сергей Уфимцев. У Сергея пять лет назад забрали права (говорили мы тебе Серега, лучше б на такси домой тогда поехал!). Надумал наш журналист жениться. Впереди дети, школы, садики, больницы, поездки на дачу. Ну как тут без машины обойтись?! Стали они с благоверной все просчитывать.

За образец взяли новую Lada или Hyundai Solaris с пробегом. Подсчитали, что в месяц на содержание придется тратить 10 000 рублей.

Бензин — 4 000 руб.

Парковка — 1 500 руб.

ОСАГО — 1 000 руб.

Обслуживание (мойка, мелкий ремонт, штрафы) — 3 000 руб.

— Расчет приблизителен, — говорит Сергей. — Исходя из того, что на прошлом авто я проезжал более 20 000 км в год. Когда-то вы потратите больше, когда-то сэкономите. Факт остается фактом: чтобы без проблем и ни в чем себя не ограничивая владеть машиной, нужно выделять на нее около 10 000 рублей в месяц. Стоит оно того? Ах да, не забудьте прибавить сюда стоимость машины и вероятность того, что попадете в аварию и весь день насмарку.

Я ЗА: АВТО НЕ БЬЕТ ПО КОШЕЛЬКУ, ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ

В правом углу — Максим Бережнов. Макс за рулем четверть века. Он фанат автопрома: поменял 20 машин. И не потому, что модель не устраивала. Ему просто нравится ездить за рулем.

Сейчас он водит Toyota Camry. Цена — 600 000 рублей. В год наезжает не более 7 000 км. Далее расчеты в год.

Полис ОСАГО — 10 000 руб.

Дорожный налог 8 350 руб.

Масло и фильтры — 3 500 руб.

Бензин — 24 000 руб.

Автомойка — 4 200 руб.

Стоянка — бесплатно. Ставлю под окном.

— Также я подсчитал автохимию и небольшие ремонты. Итого в год вышло 50 550 руб. Это 139 рублей в день или чуть больше 4 500 руб. в месяц. Вы скажите, а как же дорогой ремонт? Не покупайте дорогие новинки. Возьмите недорогую и проверенную модель. В Интернете тысячи отзывов. Понятно, что если у вас будет даже не новая BMW, то придется тратить в два-три раза больше. Они часто ломаются, а ценник на ремонт там другой.

АЛЬТЕРАНАТИВЫ

В Челябинске появился каршеринг. Это сервис, который по всему городу «раскидал» бюджетные «японки». Скачиваешь приложение и через него открываешь ближайшую к тебе машину. Ключи внутри. Завелся и поехал. Пока сервис только раскручивается, цены довольно щадящие. Например, наш сотрудник доехал с Тополиной аллеи до «Родника» за 56 рублей. Плюс дают всякие бонусные баллы и прочие плюшки. Конечно, до поры до времени.

Такси. Час поездки на такси стоит 250 рублей. Конечно, это не в заморских сервисах типа Uber и Gett, а в местных таксопарках.

— Сейчас средний чек у нас стал 100 рублей, — пожаловался «Комсомолке» челябинский таксист Роман. — Мотаемся за копейки по всему городу из-за этих агрегаторов, которые уронили цены и выживают конкурентов.

Отметим, что у водителей такси работа тяжелая и нелегкая и поэтому жалуются на жизнь они часто. При этом, любой пешеход знает, что часы пик и по пятницам те же самые агрегаторы ломят цену, объясняя это тем, что так стимулируют еще больше водителей выходить на линию.

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