В Челябинске во второй раз пересадили сердце

Для знакомых Светлана Попова из Карталов была примером счастливой женщины: муж хороший, три дочери, восемь внуков… Только мало кто знал: у дамы слабое сердце. Об этом Света узнала еще ребенком и всю жизнь старалась беречь свой «мотор». А полгода назад женщина подхватила ангину.

— Болезнь дала серьезные осложнения. В любой момент сердце могло остановиться. Я ходила с трудом. Даже спать приходилось не лежа, а сидя, чтобы не задохнуться. А мне всего-то 56 лет, — рассказывает Светлана.

ПАЦИЕНТКУ СПАСАЛИ ДВЕ БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ

Однажды женщине позвонил лечащий врач:

— Сегодня вам могут пересадить новое сердце…

Светлана Попова скоро вернется к мужу, дочерям, внукам. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Светлана тут же собрала вещи и поехала с мужем в Челябинскую областную больницу. Сейчас на Южном Урале только здесь практикуют пересадку органов. И практически сразу попала в операционную.

Четыре долгих часа пациентку спасали две бригады врачей: кардиохирурги, сосудистые хирурги, анестезиологи и приглашенные специалисты из Свердловской областной больницы. Как рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ЧОКБ, одна команда готовила донорский орган, другая — занималась Светланой и собственно пересадкой.

— При таких операциях существует риск отторжения чужого органа, — говорит заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЧОКБ Михаил Нуждин. — Самой опасной считается первая неделя. Потом мы проводим биопсию, чтобы понять, как прижилось донорское сердце.

СЕРДЦЕ НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ХОЗЯИНА

Пересаженное Светлане сердце — второе на Южном Урале. Первый раз эту сложнейшую операцию специалисты ЧОКБ провели год назад. Тогда они подарили надежду на жизнь 54-летнему Александру Обухову из Миасса. Его операция длилась шесть часов. Два из них пациент прожил без сердца — кровь по телу гонял автомат.

Идет операция. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

На счету докторов ЧОКБ сегодня более 120 пересаженных почек, 6 трансплантаций печени и теперь уже два пересаженных сердца.

— Мы стараемся сделать так, чтобы операции по пересадке сердца проводились у нас стабильно, — говорит главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Если другие органы могут прожить вне тела до 24 часов, то сердце может погибнуть за четыре часа без хозяина. Вот почему очень важно развивать этот вид трансплантации внутри региона. Доехать до крупных столичных клиник южноуральцы попросту не успеют.

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