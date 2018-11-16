Министр экологии России подышал свалочным газом в Челябинске

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в пятницу, 16 ноября, работает Челябинске. После визита на ЧМК министр посетил закрывшуюся в сентябре для рекультивации городскую свалку. Министерский кортеж забрался на самую макушку мусорного кургана.

Погода стоит безветренная, и всеми легкими министр экологии прочувствовал чудовищную какофонию запахов.

Губернатор Борис Дубровский акцентировал внимание на том, что рекультивацию свалки нужно начинать на год раньше: не в 2020м, а в 2019м году. Дмитрий Кобылкин понимающе кивнул.

Рекультивация свалки будет финансироваться из федерального бюджета (2 млрд руб), областного (500 млн руб), городской (100 млн руб),).

- Крайне важно вскрыть свалку в 2019 году, так как годом позже мы не можем рисковать, запуская этот процесс (в 2020 году Челябинск принимает саммиты ШОС и БРИКС – прим. ред.). Крайне важно ускориться и получить все технические решения, чтобы приступить к рекультивации следующем году, чтобы собрать свалочные газы, - сказал губернатор.

Приступить к рекультивации свалки нужно уже в следующем году.

- Чтобы избежать конкурса и потери времени, поданы все документы на определение единственного рекультиванта. Тогда мы попадем в сроки и завершим первый, технологический, этап рекультивации к саммитам ШОС и БРИКС. Нужно сразу выбирать обоих подрядчиков – и на проект рекультивации, и на сами работы, - сказал директор Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов.

Какая компания будет работать над проектом и кто будет ответственен за рекультивацию челябинской свалки – узнаем из специального распоряжения Правительства РФ.

Как пояснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, «скорее всего, это будет структура «Росатома» - «РОСРАО». У компании большой рекультивационный опыт. Например, они перерабатывали урановые хвостохранилища в Киргизии. Второй возможный исполнитель - корпорации «ГазЭнергоСтрой».

Кстати, в год челябинская свалка отравляет атмосферу 63 тыс т выбросов. На нее приходится 90% выбросов ядовитого формальдегида (109 из 116 тонн ежегодно).

Свалка расположена в 2 км от реки Миасс, то есть ядовитые стоки попадают в водную среду. Потому, напомнил министру Кобылкину губернатор Дубровский, проект рекультивации должен предусматривать не только отвод и фильтрацию свалочного газа, но и фильтрационные задачи по стокам.

- Закрытие свалки - очень непростой и ответственный шаг, но, идя на него, губернатор на первое место поставил качество атмосферного воздуха, которым дышат горожане, и жизни людей, - сказал министр. - Он понимал, какой вред наносит свалка. Кто-то в сложившейся ситуации захотел получить свою выгоду. То, что случилось в первые дни после закрытия полигона, не говорит о том, что глава региона принял неверное решение. Теперь наша задача – эту свалку рекультивировать.

Еще министр говорил об охране закрывшейся свалки и недопущении на ней пожаров.

- Свалку круглосуточно охраняют экипажи ЧОП, два раза в сутки объезжая ее по периметру, чтобы не допустить проникновения на объект. МЧС по сигналу тревоги готов выехать на ликвидацию огня. На свалке достаточно грунта, чтобы забрасывать пламя, - пояснил Алексей Бубнов.

После свалки кортеж министра отправился в резиденцию губернатора. Там опять говорили о спасении челябинской экологии.

КСТАТИ

Что еще посмотрел министр в Челябинске, кроме «Мечела» и свалки

Завод по переработке батареек (единственный в России). Он расположен на ул. Радонежской. Показали Кобылкину счётчики выбросов, которые делает «Метран» и системы по контролю радиационного фона – проект инженеров Трехгорного. Решили поддержать хорошие практики на федеральном уровне.

Для справки

Группа компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

Специализируемся на рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов, внедрение новых технологий ликвидации накопленного экологического вреда.

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 804-р является единоличным подрядчиком (исполнителем) по ликвидации трех крупнейших объектов накопленного экологического вреда не только в России, но и в мире (шламонакопитель «Белое море», полигон ТБО «Игумново» и свалка промышленных отходов «Черная дыра» в г. Дзержинск Нижегородской области).

Всего на утилизации ГК находятся десятки миллионов тонн отходов. Суммарный объем введенных в эксплуатацию объектов генерации составил 5 000 МВатт установленной мощности.

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