2018-11-19T12:08:09+03:00
Общество

Единогласно. Бориса Дубровского переизбрали председателем областного движения «За возрождение Урала»

26-я отчетная конференция прошла в Законодательном Собрании
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский единогласно переизбран председателем Движения "За Возрождение Урала". Фото: gubernator74.ruБорис Дубровский единогласно переизбран председателем Движения "За Возрождение Урала". Фото: gubernator74.ru
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Старейшая и самая многочисленная на Южном Урале общественная организация «За возрождение Урала» — это более 67 тыс сторонников. На конференцию съехались 400 делегатов — общественных активистов, руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Актив Движения «ЗВУ» утвердил кандидатуру Бориса Дубровского на должность председателя.

— У меня есть стремление довести начатую четыре года назад комплексную работу до логического завершения. Есть возможность без эмоций, на основе фактов, дать оценку тому, что сделано в истекшем периоде и насколько качественно сделано, — заявил губернатор.

Дубровский озвучил основные итоги работы правительства, определил векторы развития области на будущее. В январе 2014 г дефицит областного бюджета достигал 11 млрд руб, а объем долга по кредитам — 10 млрд руб.

Сегодня региональная казна свободна от коммерческих долгов. Это позволяет уверенно планировать работу, обеспечивать социальные обязательства, увеличивать «бюджет развития», важной частью которого являются инфраструктурные объекты к саммитам ШОС и БРИКС.

— Конечно, есть ряд вопросов, требующих решения. Прежде всего, ситуация по реальным доходам граждан. Здесь продолжается работа по увеличению социальных выплат и поступательному повышению зарплат бюджетникам. Этому способствует эффективная финансово-бюджетная политика, благодаря которой область сегодня имеет сбалансированный, стабильно наполняемый бюджет. За четыре года прирост поступлений в консолидированный бюджет области составил 48%, общая сумма поступлений — 659 млрд руб, — заявил Дубровский.

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