«Били палкой по голове»: в Челябинске здорового парня поместили в школу для олигофренов

Александру Смольникову 24 года. Десять лет своей жизни он провел в интернате для умственно отсталых детей.

Но это был не путь к исцелению, а врачебная халатность — считает Смольников. Сейчас он судится с системой здравоохранения. Требует компенсацию в 700 тыс. рублей, чтобы получить нормальное образование.

Из воспоминаний Александра Смольникова

Кормили хорошо – пять раз в день. Но действовало негласное правило – угощать воспитателя. Они это так называли. За столом ели четыре человека. Две котлеты сдаешь воспитателю, сам ешь по половинке. Та же участь ждала конфеты, сосиски, мерендинки.

Делиться приходилось и подарками. Особенно щедро нас одаривали на Новый год: в театре, спонсоры, потом еще на Рождество презенты. В некоторых группах все подарки сдавали в общак и воспитатели дозировано выдавали конфеты. В других группах действовала фиксированная такса: семь подарков отдайте, остальное делите сами. Воспитатели считали, что нам много, а они не могут позволить такого своим детям.

УЧИЛИ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ

В 9 месяцев у Саши умерла мать и его поместили в дом ребенка. С 4 до 7 лет он провел в детдоме. Оттуда попал в психоневрологический интернат. Тогда его называли школой для олигофренов. Почему он там оказался - ему неизвестно.

— Там учились около двухсот человек, — рассказывает Смольников. — Обучение шло по очень скудной программе: читать, складывать столбиком, немного истории, географии. Плюс социально-бытовая ориентировка и профессиональное трудовое обучение. После интерната я не получил аттестат об образовании. Вместо него — свидетельство об окончании вспомогательной школы.

— С одной стороны, в интернате кормили и одевали. Но с другой — нас били за провинности. Сегодня я не могу призвать педагогов-тиранов к ответу — истекли все сроки давности. Хотя были и хорошие воспитатели. Правда, долго они не могли видеть этого насилия и уходили в обычные школы и детдома.

Из воспоминаний Александра Смольникова

Помню был парень Паша. Он пожаловаться директору, что воспитатели забирают еду. Директор дал втык, а вечером на весь интернат был слышен мат воспитательницы: перед всей группой она кричала на Пашу, а затем взяла котлеты и размазала ему по лицу.

Я тоже был противник системы. Они меня ненавидели, называла – жаба. В подростковом возрасте мы были в летнем лагере. Мотоклуб привез угощения. Все соки воспитатель получала. Я услышал, что нам нальют только по стаканчику, а остальное себе. Поделился с пацанами, нас кто-то подслушал и доложил воспитателям. Вечером перед сном она выстроила группу. Демонстративно отдала весь сок в соседний отряд. «Я только литр оставлю себе» - с этими словами она вылила его на меня.

Я психанул и побежал к байкерам – они разбили палатки неподалеку от лагеря. За мной послали старшиков. Они сбили с ног притащили в лагерь и избили.

КТО ВИНОВАТ

Как Саша оказался в спецшколе. Кто в этом виноват?

— Думаю, причатсен комитет по делам образования. В их ведомстве Областной центр диагностики и консультирования (ОЦДК) и психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Думаю, учитель посмотрела на меня, я ей не понравился, может у нее настроение было плохое, и она ротправила меня на комиссию.

— Понимаете, умственная отсталость — это не болезнь, чтобы лечить ее таблетками, - продолжает Александр. — От нее нельзя излечиться, диагноз сохраняется на протяжении всей жизни. Но нас пичкали медпрепаратами: ноотропы, нейролептик аменазин. Решение психолого-медико-педагогическая комиссия носит рекомендательный характер. Если у ребенка есть родители, они могут не согласиться и отдать его в обычную школу. Но в моем случае решать было некому. Формально моим опекуном был директор детского дома. Он и отправил меня в интернат.

Из воспоминаний Александра Смольникова

В 12 лет за баловство нашу группу раздели до года и поставили к забору на всеобщее обозрение школы...

Иногда воспитатели вооружились палкой – перекладиной для вешалок из старого шкафа. Этой дубинкой колошматили так, что со временем она ломалась. Часто били по голове. Не понимаю, они хотели нас умными сделать или еще больше даунами?

ГЛАВНЫЙ КАЗУС

— Помню, проводили тест. Я набрал 77 баллов IQ. Хотя 70 считается нормой, но мне утвердили умственную отсталость. Собрали комиссию, которая и вынесла решение. Но нет никаких документов о том, что за люди был в комиссии и кто их утвердил.Так я попал в интернат с диагнозом олигофрения в степени легкой дебильности.

— Главный казус: умственная отсталость не лечится. Она либо есть, либо нет. Это подтвердила главный детский психиатр области Татьяна Смирнова. Мы озвучили это в суде, но судья этот аргумент не принял! Недавно я снова прошел тест Векслера. По нему у меня уровень IQ — 112 баллов.

Армейскую медкомиссию я проходил три раза. Врачей не смутил мой диагноз, ведь я прошел их тесты и оказался психически здорово. Но служить меня все равно не взяли из-за бронхиальной астмы.

ДОКАЖИТЕ, ЧТО ДОКУМЕНТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

— Про врачебные ошибки мы слышим постоянно, — говорит адвокат Александра Денис Резниченко. — Но этот случай для России — прецедент. Мы бы хотели посмотреть решение комиссии 18-летней давности, по которому Сашу порекомендовали перевести из детдома в интернат. Но этого документа нигде нет: ни у чиновников, ни в архиве. Они говорят, что документы отдавали сиротам при выпуске и бумага должна быть у Александра. Но в его личном деле записи об этом нет.

Суд тянется с прошлой весны. Районная инстанция — отказала. Но Александр не сдается — пойдет обжаловать в областной суд.

— Из решения первого суда следует, что мы должны доказать, что решения той комиссии не существует, так как нет бумаги. Это первый подобный суд в России, — объясняет Резниченко.

— Мне не дают выиграть умышленно, — уверен Александр. — Ведь тогда люди по всей стране потянутся в суды. Ведь тем же приказом, что меня признали умственно-отсталым, наказывали и других детей — они тоже пострадали.

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