Обкурились! В Челябинске студенты-наркоманы вызвали к себе домой полицию

В ночь с пятницы на субботу 24 ноября на телефон дежурного поступил звонок. Какой-то парень несвязанным голосом просил срочно приехать на помощь:

— К нам в квартиру третий день стучат люди... Они это... Требуют открыть им... Говорят, что они из полиции.... У них ломы в руках... Ща они взломают дверь... Это... приезжайте давайте...

Парень назвал адрес. На место выехал наряд. Новая кирпичная многоэтажка, консьерж на входе, чистые подъезды, массивная дверь. На звонок сначала никто не отвечал, потом послышилось:

— Кто?

— Полицию вызывали? Откройте!

— А вы точно из полиции, — бубнил по ту сторону парень, — вы откуда узнали про нас.

— Вы сами нас вызвали. Открывайте...

Разговор затянулся надолго, дверь открывать не спешили, но полицейские не сдавались и уговорами все же вынудили парня открыть замок.

В квартире с ним была еще девушка. Она показала на балкон:

— За нами следят уже три дня, вон там установили видеокамеры, мы не выходим...

На столе в кухне лежала травка. Рядом изолента и фольга, скорее всего, для расфасовки наркотика. Вызвали понятых, принялись за обыск. И тут парень говорит:

— Вы не там ищите... Не там... Вон там на полке верхней посмотрите, я там коноплю выращиваю. Но она пока маленькая... Я вообще не пью, я спортом заимаюсь, в качалку хожу, единоборства изучаю... Мне не мешают наркотики нисколько.

Полка оборудована под выращивание анаши. Оперативная съемка.

При обыске нашли поддельный паспорт. На вопрос, откуда он, услышали ответ:

— Это моего друга паспорт, он меня старше, а мне еще 17 лет. Я туда фотку свою вклеил, чтобы мне сигареты продавали...

И тут до девушки дошло:

— Э-э-э, — пробурчала она, глядя на друга, — мы это... зачем мы полицию вызвали, а? Нас же еще не отпустило. Ты че?

Оказалось, что парень с девушкой приехали в Челябинск из Екатеринбурга, учатся в коммерческом колледже на факультете «Турбизнес», сняли квартиру. Теперь им предстоит отвечать на вопросы следователей.

Несмотря на несовершеннолетний возраст за употребление, хранение и выращивание конопли виновным грозит реальный срок до двух лет, но можно отделаться штрафом до 300 тыс. руб. и исправительными работами до 20 суток.

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