«Заткнись и сиди!»: Учитель прилюдно оскорбила студентку магнитогорского колледжа

Студенты одного из колледжей Магнитогорска сняли на видео истерику учительницы. Во время урока на орет на ученицу, обзывает ее лодырем и употребляет нецензурные слова.

— Скоро будет открытый урок, а парты грязные и все исписаны. Я что, именно тебя попросила их мыть? — кричит преподаватель, обращаясь к девочке за третьей партой.

— Я ничего такого вам не сказала, — тихо отвечает студентка.

— Заткнись и сиди уже! Лодырь! — еще громче орет педагог, ломает авторучку и резким жестом, бросает ее на пол.

ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧАЛСЯ СКАНДАЛ

Видео снимал кто-то из ребят из-за спин своих одногруппников. А в социальные сети его выложила мама той самой обруганной студентки.

«Допустимо ли преподавателю такое общение? Дочь говорит, что она регулярно вот так орет на учащихся. Я стараюсь привить своим детям уважение к другим. Но о каком уважении может идти речь, если они ежедневно сталкиваются с таким преподавателем?», пишет в пояснении к видеоролику Александра.

После того, как видеозапись попала в соцсети, разгорелся скандал. Стало известно, что на видео запечатлена учительница химии. В этом колледже она преподает уже 17 лет, а общий стаж ее работы 39 лет.

Как рассказали студенты конфликт во время урока произошел из-за уборки в классе. Учительницу намеренно никто из себя не выводил.

— У нас в колледже есть правило — за каждым кабинетом закреплена какая-то одна группа, которая раз в месяц должна его «генералить», — рассказывает студентка колледжа Ольга. — Когда учитель химии попросила учениц помыть парты перед открытым уроком, девочка-первокурсница удивилась: «А почему вы нас просите? Кабинет же за другими закреплен?» После этого вопроса преподаватель стала кричать, как сумасшедшая.

КАК НАКАЗАЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Что стало причиной такой бурной реакции опытного педагога — не понятно.

В колледже после инцидента с ней провели беседу. По словам руководителя учебного учреждения, преподаватель призналась, что не сдержалась и «перегнула палку». Она уже извинилась перед студенткой и ее мамой.

— Учитель грубо нарушила педагогическую этику. Такое поведение недопустимо в нашей профессии. По факту нарушения ей вынесен выговор. К тому же, она лишилась стимулирующих надбавок, — пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в администрации колледжа.

Что интересно, в социальных сетях на защиту несдержанной учительницы горой встали ее бывшие и настоящие студенты. Судя по комментариям, они не скрывают, что из-за строгого нрава «химички» боялись ее уроков, как огня. Зато теперь они знают химию лучше всех остальных предметов.