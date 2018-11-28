Студент из Челябинска поймал в реке сине-зеленую щуку

Необычным уловом закончилась для челябинца Алексея Спирина рыбалка на окраине города. Он выудил на спининг щуку изумрудного цвета. Первую реакцию рыбака запечатлела видеокамера.

— Это реально синяя щука! Это что за жесть? Я в шоке! — еле сдерживает эмоции Алексей, рассматривая свою добычу.

Трудно поверить, что эта рыба настоящая. На кадрах видно, что цвет чешуи переливается из голубого в зеленый, как у ящерицы. Но ведь обычные щуки имеют светло серый окрас?

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» разыскала рыбака Алексея Спирина. Парень рассказал, что поймал изумрудную щуку на реке Миасс недалеко от Свердловского тракта.

Алексей — студент химического факультета ЧелГУ. Он уже 4 года профессионально занимается спортивной рыбалкой по принципу «Поймал-отпусти». Это вид рыбной ловли, основанный на бережном отношении ко всему живому. Спортивные рыболовы не варят из своего улова уху, а отпускают его обратно в водоем.

— В реке Миасс мне уже попадались необычные рыбы с неправильными пропорциями. Например, с очень маленьким хвостом и большой головой, или с искривленным позвоночником. Но, чтобы синего цвета, такое я вижу впервые! — Рассказывает Алексей.

Цветную хищницу челябинец отпустил в реку. Но прежде он снял ее на фото и видеокамеру. В интернете Алексей Спирин ведет свой блог и видео канал на Ютубе, посвященный рыбалке. Там он и опубликовал ролик с синей щукой. За несколько дней видеозапись набрала популярность.

Синяя щука в Челябинске.Очередная рыбалка в Челябинске началась очень неожиданно!

— На Урале даже рыбы малахитовые.

— Надо было проверить, может она еще и светится? — шутят над синей щукой интернет-пользователи.

КСТАТИ

Почему щука синяя?

Представитель магнитогорского общества охотников и рыболовов Владимир Кашин:

— Окраска щуки зависит от водоема, где она обитает. У щук, обитающих на песчаном грунте в прозрачной воде окрас светлый, со слабо выраженными полосами и пятнами. Если же щука живет у водных растений, то ее чешуя приобретает зеленый оттенок. В простонародье такую щучку называют «травянка». Есть еще одна причина такой необычной окраски. Это сточные воды промышленных предприятий. Чем больше в воде агрессоров, тем ярче окрас рыбы.

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