По Челябинску колесят элитные внедорожники с мигалками неизвестного происхождения

— Во вторник около 13.00 из автосалона в Тракторозаводском районе выехали два новых внедорожника. На крыше установлены спецсигналы. К чему такой шик? Еще через пару лет спишут и незаметно кому-нибудь отдадут, — написал нам читатель и снабдил рассказ фото машин.

На кадрах запечатлены два новых Land Cruiser 200. Цена стартует от 3 799 000 рублей. Хотя есть модели дороже.

В региональном Главке МЧС от машин открестились:

— В этом году закупки легковых автомобилей не производились. До конца года в подразделения МЧС по Челябинской области поступят семь автоцистерн. Они приобретались в соответствии с законодательством на соответствующих электронных площадках, — рассказали «Комсомольской правде» — Челябинск».

Помочь с поисками владельцев машин также не смогли:

— Экстренных служб много и МЧС — лишь одна из них. Какая именно, ответить затруднительно.

Мы проверили госзакупки регионального ведомства — действительно, новые автоцистерны купили, а на поставку внедорожников контрактов нет.

Крепить мигалки и фирменную ленту спецслужб — нарушение. За такие могут лишить прав на полтора года.

Использовать оранжево-синюю ленту могут спасательные службы, которые не обязательно относятся к МЧС, а, например, к региональным властям. Мы проверили их закупки и также не обнаружили там внедорожники.

Также при близком рассмотрении фото можно заметить шеврон на рукаве водителя. Но качество кадра не позволяет рассмотреть эмблему. Возможно, это просто декоративный логотип.

Очень похоже на шеврон.

В автосалоне диллера сказали, что не знают, о каких машинах идет речь. А когда услышали про фото, попросили прислать запрос.

От всего этого становится еще интереснее, кто же приобрел иномарки?

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