2018-11-30T10:19:45+03:00
Происшествия

Ад на трассе между Челябинском и Екатеринбургом: Оторвавшийся прицеп фуры убил пятерых

Три машины на своем пути он превратил в груду металла [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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В джипе ехали четверо мужчин из Челябинска. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиВ джипе ехали четверо мужчин из Челябинска. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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Поздним вечером 29 ноября со стороны Челябинска в сторону уральской столицы шел большегруз Volvo с двумя прицепами. За рулем был мужчина — 23 года. Вдруг задний прицеп занесло и вынесло на встречную. Дальше начался дорожный ад.

Сначала оторвавшийся кузов вписался в пустой эвакуатор — погрузчик откинуло на бок.

Но на этом стальная махина не остановилась: на пути ей попался Land Rover. После встречи с десятитонным прицепом внедорожник превратился в колесную ось, на которой дымился покореженный кузов вперемешку с телами людей.

Перед тем, как улететь в кювет, прицеп протаранил Газель, которая после удара слетела с трассы. Кабина грузовичка вывернута так, будто под капот засунули бомбу.

Водитель Газели чудом уцелел. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Водитель Газели чудом уцелел. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В иномарке ехали четверо мужчин — все погибли мгновенно. По сообщениям СМИ, одним из погибших был криминальный авторитет по прозвищу Степа, который в 90-е занимался кладбищенским и игорным бизнесом.

Водитель эвакуатора получил травмы несовместимые с жизнью. В поставарийном месиве даже не смогли отыскать его документов, чтобы установить личность. Чудом уцелел водитель Газели: после осмотра медиками его отпустили долечиваться домой.

Тот самый оторвавшийся прицеп. Причем сама фура цела и невредима. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Тот самый оторвавшийся прицеп. Причем сама фура цела и невредима. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

— В момент аварии дорога на Екатеринбург была сухой и чистой, дорожная обстановка — штатной. Из-за аварии было введено реверсивное движение. Его отменят после завершения следственных действий, — сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Меж тем, полиция возбудила уголовное дело за нарушение ПДД, которое привело к смерти. По нему грозит до семи лет колонии и лишение прав на три года. Водитель фуры в глубоком шоке. Следствию предстоит выяснить, почему оторвался прицеп: может быть дальнобой совершил резкий маневр или груз изначально был плохо закреплен.

Погрузчик опрокинулся. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Погрузчик опрокинулся. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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Авария с пятью погибшими на трассе Челябинск-Екатерибург.

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